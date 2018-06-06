En hayırsız torun…

Galler'de bir adam, dedesinin hayat sigortasından aldığı parayla sevgilisinin göğüslerini yaptırdı.

Galler’in Newport şehrinde yaşayan Luke Quatrini dedesiyle mahkemelik oldu. 92 yaşındaki Clifford Bartlett’ın banka hesabında bulunan hayat sigortasına ulaşan Quatrini, dedesinden habersiz 3000 sterlin (18.000 TL) çekti.

Bu parayla modellik yapan sevgilisi Emma Hodges’ın göğüslerine yaptıracağı estetik operasyonu karşılayan Quatrini, kalan parayla da internetten alışveriş yaptı ve tatile çıktı.

Banka çalışanlarının hayat sigortasıyla ilgili Bartlett’a ulaşmasıyla ortaya çıkan olay mahkemeye taşındı. Torununun kendisinden habersiz böyle bir şey yaptığını söyleyen Barlett, 34 yaşındaki Quatrini’den şikayetçi oldu.

2012’de kendi evini bir yangında kaybeden ve o tarihten itibaren dedesiyle yaşayan Quatrini ise suçlamaları reddetti. Barlett, büyük üzüntü yaşadığı olayın ardından 10 ay sonra hayatını kaybetti, mahkemenin görülmesine ise önümüzdeki günlerde devam edecek.