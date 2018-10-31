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En güzel kalçalı kadın yarışması

En güzel kalçalı kadın yarışması

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:52
En güzel kalçalı kadın yarışması

Brezilya’da her yıl düzenlenen ‘Miss BumBum’ yani Brezilya’nın en güzel kalçalı kadını yarışması bu yıl 9 Kasım’da 6. kez düzenlenecek. Brezilya’da çeşitli eyalet ve şehirlerden gelen onlarca genç kadın yarışma hazırlıkları çerçevesinde katalog çekimlerine katıldı.

Bu yılki katalog çekimlerinin yeri, Sao Paulo şehrindeki en işlek metro istasyonlarından birisi oldu. Üzerlerinde sadece bikini ve katıldıkları eyaletlerin isimlerinin asılı olduğu bantlarla Paulista Caddesi’ni yürüyerek geçen ve metro istasyonuna gelen yarışmacılar, sıraya girip bilet aldı ve yolcuların tezahüratları eşliğinde seyahat etti.

Brezilya’nın sevilen yarışması Miss BumBum’a katılan genç kızlar güzel kalçalara sahip olmak için büyük çaba sarf ediyor.

Özel Antreman ve Fitness kamplarına giren yarışmacıların çoğu manken olsa da başka işlerle uğraşan bayanları da yarışmada görmek mümkün.

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