En büyük rakibinden mesaj

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın ölmesinin ardından, rakipleri dahil elektronik sanayisinin devleri birbiri ardında başsağlığı yayınladı.

İlk mesaj yayınlayanlar arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve davalık olduğu Samsung yer aldı.

Bill Gates: “Steve’in ölüm haberi üzerine çok büyük bir üzüntü duydum. Eşim ve ben Steve’in ailesine ve arkadaşlarına ve onun çalışmalarından etkilenen herkese başsağlığı diliyoruz… Steve ve ben yaklaşık 30 yıl önce tanıştık ve ömürlerimizin yarısından uzun bir süre boyunca meslektaş, rakip ve arkadaş olarak ilişkimizi sürdürdük… Dünya, Steve kadar büyük etki yapan insanları çok nadir görüyor. Onunla beraber çalışma şansına erişen benim gibi insanlar için, bu anlatılamayacak kadar büyük bir onur. Steve’i çok özleyeceğim.

” Samsung: Samsung Electronics CEO’su G.S. Choi, Apple Başkanı Steve Jobs’ın hayatını kaybetmesinden dolayı başsağlığı diliyor. Samsung Electronics olarak, Apple Başkanı Steve Jobs’ın hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz ve en içten dileklerimizle başsağlığı sunuyoruz. Steve Jobs, bilgi teknolojileri sanayisine devrim yaratacak değişiklikler sundu ve mükemmel bir girişimciydi. Onun yenilikçi ruhu ve büyük başarıları dünyanın dört bir yanında her zaman hatırlanacak. Bir kez daha, en içten dileklerimizle Steve Jobs’ın ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı diliyoruz.

Google'ın kurucularından Larry Page: “Steve hakkındaki haberler beni çok ama çok üzdü. Steve çok büyük başarılara imza atmış ve çok zeki bir insandı. Sizin kafanızda düşünüyor olmanız gereken bir şeyi sadece birkaç kelimeyle sizden önce açıklayacak yeteneğe sahipti. Onun kullanıcı tecrübesine odaklanması, beni diğer her şeyden çok daha fazla etkiledi. Google’ın CEO’su olduğum zaman bana karşı çok nazikti ve sağlığı iyi olmadığı zamanlarda bile onun tavsiyeleri ve bilgisinden yararlandım. Ailesi ve tüm Apple camiasıyla en içten dileklerimi paylaşıyorum.” Google, ana sayfasına "Steve Jobs, 1955-2011" mesajını ekledi ve mesajı Apple'ın ana sayfasına yönlendirdi.

Apple CEO’su Tim Cook: Hiçbir kelime Steve’in ölümünden duyduğumuz üzüntüyü veya onunla çalışma şansına eriştiğimiz için duyduğumuz minnettarlığın ifade edemez. Steve’in anısını, onun çok sevdiği çalışmalarına kendimizi adayarak yaşatacağız.

” Apple kurucularından Steve Wozniak: Sanki içinizde büyük bir delik kalmış gibi. Ve geçmişe dönüp tüm o hisleri yaşamak çok zor… Herkes onun ne yaptığını, dünyaya ne kadar hayat getirdiğini biliyor. Bir amacı oldu ise başladığı noktadan bu yana kesinlikle çok daha fazlasını elde ettiğini düşünüyorum… Bence Steve Jobs gelecek için ümit ve hayaller besliyor olurdu ve Apple’ı gerçekten hayallerini devam ettirmesi için kurdu. Apple’ın her zaman onun gibi büyük liderler bulmasını ümit ediyorum. Çok fazla insanı mutlu etti. Bir şirketin ürünlerini her kullandığınızda sizi mutlu ettiğini kaç defa hatırlıyorsunuz? … Birçok insan Steve Jobs’ın bize getirdiği hayat için ona minnettar.

” Pixar’ın yöneticileri Ed Catmull ve John Lasseter: Steve Jobs sıra dışı bir hayalci, çok iyi bir dost ve Pixar ailesinin yönlendirici ışığıydı. Pixar’ın sahip olduğu potansiyeli hepimizden çok önce fark etti. Steve bize fırsat verdi ve bilgisayarda animasyon filmler üretmek gibi çılgınca hayalimize inandı. Bu konuda söylediği tek şey “onu çok iyi yapın” oldu. Steve Pixar’ı bu noktaya getirmemizi sağladı ve onun gücü, bütünlüğü ve yaşam sevgisi hepimizi daha iyi insanlar kıldı. Steve sonsuza dek Pixar’ın DNA’sında yer alacak. Eşi Laurrene ve çocuklarına bu zor zamanda en içten dileklerimizi sunuyoruz.

Yahoo’nun kurucularından Jerry Yang: Steve, çocukluk çağımda benim kahramanımdı. Bana sadece kişisel tavsilerini ve cesaretini vermekle kalmadı, yeniliğin hayatlarımızı nasıl değiştirebileceğini gösterdi. Onu tüm dünya gibi çok özleyeceğim.

AOL kurucularından Steve Case: Steve’i tanımış olmaktan büyük onur duyuyorum. O neslimizin en yenilikçi girişimcisiydi. Efsanesi çağlar boyunca yaşayacak.

Twitter CEO’su Dick Costolo: Çok nadiren, birisi gelir ve sadece çıtayı yükseltmekle kalmaz, tamamen yeni bir ölçek oluştururlar. Dell’in kurucusu Michael Dell: Bugün dünya hayalci bir lideri, teknoloji sembol haline gelen bir efsaneyi ve ben bir arkadaşım ile bir meslektaşımı kaybettim. Steve Jobs’ın efsanesi gelecek nesillerde hatırlanacaktır.

ABD Başkanı Barack Obama: "Dünyanın bir hayalci kaybettiğini" söyleyen Obama, Jobs'ın "Amerika'nın en büyük mucitlerinden biri" olduğunu belirtti. Obama, Jobs'ın "farklı düşünecek kadar cesur, dünyayı değiştirebileceğine inanacak kadar gözüpek ve bunu yapabilecek kadar yetenekli olduğunu" kaydetti. Başkan Obama, bir sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı mesajda da, "dünyanın büyük bölümünün Jobs'un ölüm haberini onun keşfettiği araç üzerinden aldığına dikkat çekerek, onu anmanın bundan daha büyük bir yolu olamayacağını" yazdı.

Avustralya Başbakanı Julia Gillard: Jobs'un ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Gillard, "Onun yaratıcı dehasının dünyayı değiştirdiğini" söyledi. Gillard gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimiz her gün, onun yaratıcı dehasının ürettiği ürünlere dokunuyoruz" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon: Jobs'un ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getireren Calderon, Jobs'un ardında "yaratıcılık, ilham ve mücadele" mirası bıraktığını belirtti. Calderon, sosyal paylaşım sitesi twitter'da yayımlanan mesajında, "dünya, çağının en hayal gücü yüksek akıllarından birini kaybetti" dedi.