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Emir PKK'dan

12 sanıklı iddianameyi tamamlayan savcı: 'Talimatı PKK verdi

Emir PKK'dan

12 sanıklı iddianameyi tamamlayan savcı: 'Talimatı PKK verdi

03 Kasım 2011 Perşembe 13:01
Emir PKK'dan
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12 sanıklı iddianameyi tamamlayan savcı: 'Talimatı PKK verdi!

İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının iddianamesi tamamlanarak 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede Abdullah Uçmak dahil 7 şüphelinin "Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak" suçunu işledikleri ifadeleri yer alırken savcı, saldırının bölücü terör örgütünün talimatıyla yapıldığını ileri sürdü.

İddanamede 12 şüpheli bulunurken "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak"la suçlanan 7 sanık için "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" isteniyor.

Son Güncelleme: 03.11.2011 13:01
Anahtar Kelimeler:
PKKİBRAHİMTATLISESSaldırıEmir
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