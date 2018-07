Emily Ratajkowski'nin pareosu yırtıldı

Son dönemin en gözde modellerinden biri olan Emily Ratajkowski arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan'ın Mikonos adasında tatil yapıyor. Korumaları ise ünlü mankeni bir an olsun yalnız bırakmıyor. Ratajowski'nin pareosunun yırtık olduğu gözlendi.

Tatil için Yunanistan'ı tercih edeh 27 yaşındaki Emily Ratajkowski önceki gün yanındaki arkadaşıyla Mikonos sokaklarında gezerken görüntülendi.

Siyah bikinisinin üzerine şeffaf bir pareo giyen ve gladyatör sandalet tercih eden Ratajkowski'nin neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.

Ratajkowski'nin pareosunun yırtık olduğu gözlendi.



Emily Ratajkowski ve yanındaki arkadaşı sohbet ederek yürürken modelin korumaları da gittikleri her yerde sadece bir adım geriden onları izledi.

27 yaşındaki model/oyuncu Emily Ratajkowski, dün Yunanistan'ın Mykonos kentinde tatil yaparken görüntülendi.

Seksi oyuncu Mykonos'un altın renkli kumsallarında gezinirken oldukça rahattı.

Kumsal boyunca yürüyüşe çıkan Emily Ratajkowski deyim yerindeyse adeta nefesleri kesti.

Seksi model daha önce Gone Girl ve We Are Your Friends filmlerinde oynamıştı.

Ratajkowski daracık bikinisini güneş gözlüğü ve altın küpeleriyle stilini konuşturuyordu.

27 yaşındaki güzel model, geçtiğimiz salı günü deniz kenarında çektiği bir videosunu da sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Ratajkowski'nin videosu, kısa sürede 4.5 milyon kez izlenmişti. Ratajkowski'nin videosu hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.



Kavurucu sıcağın altında yürüyüş yapan Emily Ratajkowski'nin kusursuz vücudu göz kamaştırıyor..