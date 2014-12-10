Emektar Eskort'a Türk Talip Yağıyor

1000’den fazla teklif



Avustralya’da eskortluk yaparken 10 binden fazla erkekle birlikte olduğunu açıklayan Gwyneth Montenegro’ya (36) Türkiye’den evlilik teklifi yağıyor. Montenegro hayatını Kitap haline getirdiğinden bu yana Türkiye, ABD, Çin ve Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere onlarca ülkeden 1000’den fazla evlilik teklifi aldığını söyledi.



Hayatının aşkını arıyor



Anılarıyla büyük ses getiren Montenegro üç yıl önce eskortluğu bıraktığını ve artık hayatının aşkını aradığını söylemişti. Kitabıyla uluslararası basının dikkatini çeken kadın kariyerinin

zirvesindeyken saat başı 500 ile 1000 dolar arasında kazandığını belirtmişti.



Son Güncelleme: 10.12.2014 11:49