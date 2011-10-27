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Emekliliği 'yaşa' takılanlara güzel haber!

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, emeklilik yaşının yükseltilmesi nedeniyle prim gün sayısını...

Emekliliği 'yaşa' takılanlara güzel haber!

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, emeklilik yaşının yükseltilmesi nedeniyle prim gün sayısını...

27 Ekim 2011 Perşembe 19:14
Emekliliği 'yaşa' takılanlara güzel haber!
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CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, emeklilik yaşının yükseltilmesi nedeniyle prim gün sayısını tamamlamalarına rağmen yaşa takılanların emekli olması için yasa teklifi hazırladı. 

TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici bir madde eklenmesini öngörüyor. Buna göre, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlardan erkek ise adına 9 bin gün, kadın ise 7 bin 200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası bildirilmiş olanlar; yürürlükteki yasanın hükümlerine bakılmaksızın düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde yaşlılık aylığından yaralandırılacak. 

Teklifin gerekçesinde, kamuoyunda “emeklilikte kademeli geçiş” olarak bilinen hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardından çıkarılan yasayla, emeklilik yaşının kademeli olarak yükseldiğine işaret edilerek, “Kademeli geçiş uygulamasıyla 1999'dan önce işe başlayan sigortalıların emekli olacağı yaş, 3 ila 10 yıl arasında uzamıştır” denildi. 

Yasa teklifiyle, emekli olmak için gerekli prim ödeme gün sayısını tamamlamakla birlikte mevzuatın öngördüğü yaşı tamamlayamadığı için emekli olamayanların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Son Güncelleme: 27.10.2011 19:14
Anahtar Kelimeler:
YaşEmeklilikSgk
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