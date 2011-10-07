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Emekliler Yeniden Mahkemede.

Emekli maaşlarından yapılan kesintinin iadesi için 9 aydır bekliyor.

Emekliler Yeniden Mahkemede.

Emekli maaşlarından yapılan kesintinin iadesi için 9 aydır bekliyor.

07 Ekim 2011 Cuma 14:46
Emekliler Yeniden Mahkemede.
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Emekli maaşlarından yapılan kesintinin iadesi için 9 aydır bekleyen emekliler, hükümetten olumlu yanıt alamadıklarını belirterek bugün yargıya başvurdu.

Emekli maaşlarından yapılan vergi kesintisine karşı Anayasa Mahkemesi’nde açtıkları davayı kazanmalarına rağmen 9 aydır paralarının iadesini beklediklerini belirten emekliler, Yüksek İdare Mahkemesi

ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dava açtı.

Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi’nin girişimiyle Yüksek İdare Mahkemesi’nde Necat Arifoğlu, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde ise Hüdaverdi Durusoy adlı emekliler örnek dava dosyaladı. Yüksek İdare

Mahkemesi’ndeki davayı Avukat Müjgan Irkad, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki davayı ise Avukat Hasan Esendağlı dosyaladı.

Emekli Mücahitler Derneği, Emekli Subaylar Derneği, Polis Emeklileri Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Emekliler Derneği ile Vakıflar ve Din İşleri Emeklileri Derneği’nden oluşan Emekli Dernekleri

Eşgüdüm Komitesi adına davalarla ilgili basına açıklama yapan Emekliler Derneği Başkanı Mustafa Tolga, mahkemede Başsavcılık temsilcisinin “makul süre içinde kesintilerin iade edileceği” taahhüdüne

rağmen, kararın okunduğu ocak ayından beri geçen 9 ayda paralarını alamadıklarını ifade etti.

Açtıkları davalar sonucu Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası ve Emeklilik (Değişiklik) Yasası’nın ilgili kısımlarının Anayasa Mahkemesi’nce aykırı bulunarak iptal edildiğini hatırlatan Tolga, 23 Eylül 2010’daki

ara emri safhasında Maliye Bakanı Ersin Tatar ve  Başsavcı temsilcisinin davada haklı çıkmaları halinde kesintilerin makul sürede iade edileceği taahhüdünün mahkeme tutanaklarına geçtiğini belirtti.

Tolga, ocak ayından beri hükümet nezdinde yaptıkları girişimlerden sonuç alamadıklarını, yazdıkları yazı üzerine Başbakanlık’ın Başsavcılık’tan görüş istediğini ve Başsavcılık’ın da emeklilerden kesilen

paraların iadesi gerektiğini net şekilde ilettiğini kaydetti.

10 BİN KİŞİYE 12 MİLYON TL İADE EDİLMELİ

Yaptıkları hesaplamalara göre, 10 bin emekliden az veya çok miktarda kesinti yapıldığını ve iade edilmesi gereken toplam rakamın 12 milyon TL civarında olduğunu belirten Mustafa Tolga, emeklilerin

yine mahkemeye başvurmaktan mutlu olmadığını, sorunun kavgayla değil diyalogla çözümlenmesini istediklerini ancak çaresiz kaldıklarını söyledi. Tolga, 5 bin kayıtlı üyeleri bulunduğunu ve toplumun

en bilinçli organizasyonu olduklarını belirterek, açtıkları davalarla KKTC’nin hukuk devleti olduğunu bir kez daha ispatlamak istediklerini belirtti.

“10 DAKİKA KONUŞSAK…”

“Biz bu davaları açıyoruz ama kapıyı açık tutuyoruz. 10 dakika konuşsak, hükümetin bu parayı bize ödeyebileceğine inanıyoruz. Hükümet sivil topluma küsmesin, karşı tarafta görmesin, biz de

üyelerimizin hakları için mücadele ediyoruz. Dava yoluna başvurduğumuz için mutlu değiliz ama başka çaremiz de yok” diyen Tolga, bir yıldır hayat pahalılığı ödeneğinin de dondurulduğunu hatırlattı ve

maaşlı kesimin çok zor durumda olduğunu vurguladı.

Son Güncelleme: 07.10.2011 14:46
Anahtar Kelimeler:
MaaşEmekli
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