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EMEKLİLER ARASINDA AYRIMCILIK VAR

KKTO Devlet emeklisi ödenirken Sosyal Sigorta emeklisinin ödenmemesini eleştirdi

EMEKLİLER ARASINDA AYRIMCILIK VAR

KKTO Devlet emeklisi ödenirken Sosyal Sigorta emeklisinin ödenmemesini eleştirdi

01 Ekim 2011 Cumartesi 16:19
EMEKLİLER ARASINDA AYRIMCILIK VAR
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, devlet emeklisi ödenirken Sosyal Sigorta emeklisinin ödenmemesini eleştirerek, ayrımcılığa son verilmesini istedi.

Konuyla ilgili olarak bugün yazılı bir açıklama yapan Ticaret Odası, 30 yıl özel sektörde işvereni ile birlikte Sosyal Sigorta primini ödeyip emekli olan özel sektör emeklisinin gününde ödenmemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Devletten emekli olanların eylül ayı maaşlarını 28 Eylül’de aldıklarına dikkat çeken Ticaret Odası, özel sektör emeklilerinin gününde ödenmemesini ayrıcalık olarak niteledi ve bu ayrıcalığın artık sona ermesini istedi.

Ticaret Odası’nın açıklaması söyle devam etti:

“Yıllarca bu ülkenin ekonomisine alın teri ile katkı yapan, işvereni ile birlikte Sosyal Sigorta primini gününde ödeyen, devlete olan vergi ve diğer yükümlülüğünü yerine getiren özel sektör emeklisinin, devlet emeklisi gibi yaşamının garantisi olan emekliliğini gününde alması en doğal hakkıdır. Emekliliğinden başka hiçbir geliri olamayan bu insanların bu hakkını vermek, zamanında primlerini eksiksiz alan Sosyal Sigortalar Dairesine ve Sosyal Sigortalar Yasasını çıkartan Devlete düşmektedir. Bunun için, Sosyal Sigortalar Dairesi ile Devlet bir araya gelmeli ve gerekirse emeklilerin tek elden ödenmesi için bütçe hazırlamalıdır. Aktif çalışma hayatında primlerini düzenli olarak ödeyen özel sektör çalışanlarının emekliliklerinde de kamu sektörü emeklileriyle ayni anda ödenmeleri gerektiğini önemle vurgulamak isteriz. Temennimiz, özel sektör emeklisinin bu ay çektiği çilenin önümüzdeki aylarda tekrarlanmamasıdır.”

Son Güncelleme: 01.10.2011 16:19
Anahtar Kelimeler:
MaaşKKTOEmekli
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