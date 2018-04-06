Ellerini bağlayıp cinsel organını...

Çin'in Zhouzhi şehrinde 15 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuk kaybolduktan 24 saat sonra direğe elleri bağlanmış ve cinsel organı kesilmiş bir şekilde ölü bulundu. Çocuğun kan kaybından öldüğü belirtildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis olay ile ilgili 39 yaşındaki, geçmişte psikolojik problemleri olan bir adamı gözaltına aldı. Göz altına alınan kişi cinayeti itiraf etti.

OKULA GİDİYORDU

İsmi Ren olarak açıklanan 15 yaşındaki çocuğun ailesi, oğullarının okullarındaki bir gösteriyi izlemek için evden çıktığını ve bir daha dönmemesi üzerine kendisini aramaya başladıklarını söyledi.

DİĞERİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Görgü tanıklarının çocuğu duvara bağlayanların iki kişi olduklarını söylemesi üzerine polis diğer kişinin de yakalanması için çalışma başlattı