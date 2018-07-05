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Elinde Türk bayrağı ile vurulan Filistinli o anları anlattı

İsrail askerleri Türk bayrağını sallayan Filistinli Emin Selim'i vurarak yaraladı. Ay yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen o genç yaşadıklarını anlattı, Türkiye sevgisinden bahsetti.

Elinde Türk bayrağı ile vurulan Filistinli o anları anlattı

İsrail askerleri Türk bayrağını sallayan Filistinli Emin Selim'i vurarak yaraladı. Ay yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen o genç yaşadıklarını anlattı, Türkiye sevgisinden bahsetti.

05 Temmuz 2018 Perşembe 19:09
Elinde Türk bayrağı ile vurulan Filistinli o anları anlattı

Elinde Türk bayrağı ile vurulan Filistinli o anları anlattı

İsrail askerleri Türk bayrağını sallayan Filistinli Emin Selim'i vurarak yaraladı. Ay yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen o genç yaşadıklarını anlattı, Türkiye sevgisinden bahsetti.

Gazze sınırındaki gösteriler sırasında Türk bayrağı açtı. İsrail askerlerinin hedefi oldu.

Filistinli genç Emin Selim, İsrail askerleri tarafından vurulmasına rağmen Türk bayrağını elinden düşürmedi. Sedye de "Gene geleceğim" diyerek meydan okudu.

"Türkiye'nin desteğine teşekkür etmek istedim"

20 yaşındaki Emin, Gazze'nin kuzeydoğusunda Şucaiyye beldesindeki evinin kapısını açtı, Gazze sınırında yaralandığı gün yaşananları anlattı. 

Türk bayrağı kaldırarak, Türkiye'ye Filistin halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etmek istediğini söyledi.

"Erdoğan'ın kahramanca duruşunda rahatsızlar"

Emin Selim, İsrail askerlerinin 12 yıldır kuşatma altındaki Gazze'de Türk bayrağının dalgalanmasından rahatsız oldukları için kendisine ateş ettiğini söyledi.

"İsrail askerleri bu bayrağı kasıtlı olarak hedef aldılar. Çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkıyla birlikte kahramanca duruşundan rahatsız oluyorlar."

"Hayatı boyunca bizimleydi, diğer liderler gibi olmadı"

Emin Selim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e verdiği desteğe ise minnettar.

”Ben Cumhurbaşkanını ve Türk halkını selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizimle hayatı boyunca bizimle durdu, diğer liderler gibi olmadı. Bütün ülkeler yüzyılın anlaşması imza attı sadece Recep Tayyip Erdoğan imza atmadı. Her konuda bize destek oldu."

"Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanı'nın resmini de götüreceğiz"

Filistinli genç, yaralı olmasına karşın Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmaya hazırlanıyor.

"Sedyede beni götürülerken İsraillilere seslendim geri geleceğim Allah'ın izniyle dedim. Allah bizimle ve direniş grupları bizimle direnişe devam edeceğiz, Filistin’i kurtarana kadar. Gelecek Cuma’da gösterilere devam edeceğiz inşallah. Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanı'nın resmini de götüreceğiz."

130'dan fazla ölü, 14 binden fazla yaralı

Gazze sınırında işgal karşıtı gösteriler 30 Mart'tan bu yana sürüyor.

130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli de yaralandı. 

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