Elektronik Şirketine Ait Fabrikada Yangın Çıktı

5 ÖLÜ, 4 YARALI VAR

Çin'de bir fabrikada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Şangdong eyaletinde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Eyaletin Hayyang kentindeki bir elektronik şirketine ait fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.