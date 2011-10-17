Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Elektronik İşletme ve Ticaret Çalıştayı, 19 - 20 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için e-İşletme/e-Ticaret Stratejisi’nin oluşturulması ve izlenmesi amacıyla, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı -Telekomünikasyon Üst Kurulu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı - KOBİGEM, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Bilişim Derneği, Bilgisayar Mühendisleri Odası ve Avrupa Birliği destekli “SECOND Project” paydaşlığında düzenlenen Çalıştay 19 Ekim’de Lefkoşa Merit Otel’de saat 09.30’da başlayacak.