Elektirik Tarifelerine Yüzde 20 Artış

KIB-TEK, elektrik tarifelerine yüzde 20 artış yapıldığını açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan Müdür Fuat Mertay ve İdari Mali Müdür Muavini Mehmet Özçelik imzalı açıklamada, kurum tarafından elektrik tarifelerine uygulanan artışın en son 2009 Ocak ayında yapıldığı

kaydedildi ve şöyle denildi:

“O tarihten bugüne dünya piyasalarında yakıt fiyatlarına gelen yüzde 186’lık artış ve aynı dönemde dövizde gerçekleşen yüzde 15’lik artış, 1 Kws enerjinin kuruma maliyetini bugün itibarıyla satış fiyatının

üzerine taşımıştır. Kurumun halen uyguladığı ve 2009 senesinden beri artış yapmadığı konut tarifeleri ve 2011 Ocak ayında yeniden düzenlenen diğer tarifeler bugünkü maliyetlerin çok altında kalmıştır.

Kurumun faaliyetlerini verimli ve sürdürülebilir şekilde idame ettirebilmesi için tarifelere artış kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu gerçekler ışığında bilgilendirilen Bakanlar Kurulumuz, kurumun yaşatılabilmesi

için tüm tarifelerde ortalama yüzde 20 oranında artışı uygun görerek onaylamıştır.”