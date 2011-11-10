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Elcil" Ktös açtığı pankartların arkasındadır"

Bazı siyasi parti ve hareketlerin pankartlarımıza tepki koymaları onlara verilen rolün bir gereğidir dedi

Elcil" Ktös açtığı pankartların arkasındadır"

Bazı siyasi parti ve hareketlerin pankartlarımıza tepki koymaları onlara verilen rolün bir gereğidir dedi

10 Kasım 2011 Perşembe 23:25
Elcil
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, sendikanın; 31 Ekim ve daha önceki mitinglerde açtığı pankartların arkasında olduğunu söyledi.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, bazı kesimlerin pankartlardan rahatsızlık duymasını gayet normal karşıladıklarını ifade ederek, “bu ülkede psikolojik savaş yürüten bazı paramiliter odaklarla, bu düzenden beslenen bazı siyasi parti ve hareketlerin pankartlarımıza tepki koymaları onlara verilen rolün bir gereğidir” dedi.
 

Elcil, KTÖS’ün, “öğretmen sorunları ile toplum sorunları iç içedir” hedefi doğrultusunda Kıbrıs Türk toplumunun geleceği ile ilgili siyaset üretmeye ve durumun sorumlusu olarak gördükleri “Ankara hükümetine ve onun işbirlikçiliğine soyunanlara” karşı yürüttüğü mücadeleyi yükseltmeye kararlı oluğunu kaydetti.

Elcil, yıllarca “Türkiyeli - Kıbrıslı ayrımı üzerinden politika yapanlar” ve bunu bir oy kaynağı olarak görenlerle, “halkın kanı ve gözyaşını politika malzemesi yapanların”, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini gasp edenlere karşı açılan pankartlara tepki koymalarının “mümkün olmadığını” savundu.

Açıklamasında, “Bir yandan ‘kendi evimizin efendisi olacağız’ ve ‘bu elçiyi istemiyoruz’  söylemlerini yaparken öte yandan, Ankara’daki hükümete boyun eğen ve elçiye gösterdiği tepkiyi unutanların sendikamızın ilkeli duruşuna dil uzatmaları Ankara’dan aldıkları talimata bağlıdır” ifadelerine yer veren Elcil, şunları kaydetti:

“Kıbrıs tarihi işbirlikçi, iki yüzlü, ilkesiz politika üretenlerle doludur. KTÖS’ün Kıbrıs Türk toplumundan yana ilkeli duruşu devam ettiği müddetçe bu gibi çevrelerin rahatsız olacağı açıktır. Ayrılıkçı rejimin sağ ve sol güvenlik halkalarının ortaya koydukları açıklamalar onları ele vermeye devam edecektir.

Biz bu ayrılıkçı, işbirlikçi, kolonileştirilmiş düzeni istemiyoruz. KTÖS, Kıbrıslı Türklerin geleceğini karartmaya yönelik faaliyet içinde olan AKP ve AKP desteği ile bu düzenden beslenen işbirlikçilere karşı mücadelesini sürdürmekte kararlıdır.”

Son Güncelleme: 10.11.2011 23:25
Anahtar Kelimeler:
KTÖSHükümetPankart
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