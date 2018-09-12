EL-SEN Yarın Tam Gün Uyarı Grevi Yapacak

SAAT 10.00’DA EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI’NA SİYAH ÇELENK KONULARAK BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK



Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), zamları ve KIB-TEK’e yatırım yapılmamasını protesto etmek için yarın tam gün uyarı grevi yapacağını açıkladı.

EL-SEN üyeleri yarın Kıb-Tek merkezinde toplanarak saat 10.00’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na protesto yürüyüşü düzenleyecek ve siyah çelenk koyarak basına açıklama yapacak.

EL-SEN’den yapılan açıklamada yarınki tam gün grevin gerekçeleri olarak “zamları protesto etmek, yeni yatırım yapılarak yeterli oranda santral alınması ve AKSA’ya teslim edilen toplumu AKSA’nın elinden kurtarmak, devletin, belediyelerin ve diğer borçlulardan KIB-TEK alacaklarının biran önce tahsil edilmesi” sıralandı.

Uyarı grevinin, 07.30’dan 17.00’ye kadar tam gün KIB-TEK’in bütün şubelerinde yapılacağı kaydedildi.

