El Salvador'un Eski Devlet Başkanı Hakkında Tutuklama Talebi!

El Salvador Başsavcılığı, eski Devlet Başkanı Mauricio Funes hakkında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarttı.



Cumhuriyet Başsavcısı Douglas Menendez, yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Devlet Başkanı Funes ile birlikte 31 kişi hakkında tutuklama kararı çıkartıldığını belirtti.



Tutuklama kararı çıkartılan kişiler arasına Funes'in eski eşi ve iki oğlunun da bulunduğu kaydedildi.



Funes'in 351 milyon ABD dolar tutarında yolsuzlukluk yaptığı belirtiliyor.2009-2014 döneminde devlet başkanı olan Funes, 2016'dan bu yana Nikaragua'da sürgünde bulunuyor.