El-kaıde Talepleri Karşılanmazsa Kaçırdıkları Amerikalı Gazeteciyi İdam Edeceklerini Açıkladı

Yemen'deki el-Kaide örgütü, taleplerinin ABD tarafından 3 gün içerisinde karşılanmaması durumunda geçen yıl kaçırdıkları gazeteci Luke Somers'i idam edeceklerini duyurdu.

Örgütün sosyal medya üzerinden yayınladığı video kaydında adı açıklanmayan ve komutan olduğu iddia edilen bir kişi, "Washington taleplerimizi çok iyi biliyor. Onlara bu taleplerimizin yerine getirilmesi için 3 gün süre tanıyoruz, aksi taktirde Amerikalı rehine kaçınılmaz sonla yüzleşecek" dedi.

Videoda görülen ve tutsaklıktan kurtulması için yardıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Amerikalı gazeteci Somers ise, "Kaçırılmamın üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçti. Beni bu durumdan kurtaracak her türlü yardıma ihtiyacım var. Burada oturuyorum ve yalvarıyorum, beni kurtarmak için ne mümkünse lütfen hemen yapın. Hayatımın tehlikede olduğuna hiç şüphem yok" diye konuştu.

ABD'li gazeteci Yemen'in başkenti Sana'da geçen yıl Eylül ayında kaçırılmıştı.