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Ekvador’dan Venezuelalı Büyükelçi İçin Sınır Dışı Kararı

EKVADOR, VENEZUELA İLETİŞİM VE BİLGİLENDİRME BAKANI RODRİGUEZ\'İN DEVLET BAŞKANI MORENO\'YU HEDEF ALAN SÖZLERİ NEDENİYLE BU ÜLKENİN QUİTO\'DAKİ BÜYÜKELÇİSİ ARRİA\'YI SINIR DIŞI ETME KARARI ALDI

Ekvador’dan Venezuelalı Büyükelçi İçin Sınır Dışı Kararı

EKVADOR, VENEZUELA İLETİŞİM VE BİLGİLENDİRME BAKANI RODRİGUEZ\'İN DEVLET BAŞKANI MORENO\'YU HEDEF ALAN SÖZLERİ NEDENİYLE BU ÜLKENİN QUİTO\'DAKİ BÜYÜKELÇİSİ ARRİA\'YI SINIR DIŞI ETME KARARI ALDI

19 Ekim 2018 Cuma 08:47
Ekvador’dan Venezuelalı Büyükelçi İçin Sınır Dışı Kararı
EKVADOR, VENEZUELA İLETİŞİM VE BİLGİLENDİRME BAKANI RODRİGUEZ\'İN DEVLET BAŞKANI MORENO\'YU HEDEF ALAN SÖZLERİ NEDENİYLE BU ÜLKENİN QUİTO\'DAKİ BÜYÜKELÇİSİ ARRİA\'YI SINIR DIŞI ETME KARARI ALDI
Bogota, 19 Ekim 18 (.): Ekvador, Venezuela’nın Quito Büyükelçisi Carol Delgado Arria’nın sınır dışı edilmesi kararını aldı. 
Ekvador Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan yazılı açıklamada, Venezuela’nın Quito Büyükelçisi Arria’nın sınır dışı edilmesi kararının, ülkesinin İletişim ve Bilgilendirme Bakanı Jorge Rodriguez’in Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno’ya karşı kullandığı sözler nedeniyle alındığı belirtildi.
Ekvador’un resmi mercilerine yönelik hiçbir saygısızlığı tolere etmeyeceği vurgulanan açıklamada, bu ülkenin “demokratik ve insani değerlere bağlılığına” ve ülkeye giriş yapan Venezuelalılara yardıma devam edileceği aktarıldı.
Büyükelçinin ne zaman ülkeyi terk edeceği açıklamada belirtilmezken, Russia Today İspanyolca kanalında Arria\'ya 72 saat süre verildiği ve "istenmeyen adam" ilan edildiği yönünde haber yer aldı. 
Ayrıca, Ekvador’un Venezuela’daki konsolosluk işlemlerinin, ticaret ateşesi üzerinden sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı. 
RODRİGUEZ’İN MORENO’YU HEDEF ALAN AÇIKLAMALARI
Venezuela İletişim ve Bilgilendirme Bakanı Rodriguez, dün başkent Caracas’ta devlet başkanlığı sarayı Miraflores’te düzenlenen basın toplantısında, Ekvador Devlet Başkanı Moreno’nun eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı eleştirmişti. 
Moreno’nun, her gün, aralarında bazı hastalıklar taşıyan 6 bin Venezuelalının Ekvador’a giriş yaptığına yönelik sözlerini hatırlatan Rodriguez, bunun mümkün olmadığını belirtmiş ve Moreno’yu “yalancılıkla” suçlamıştı.
Rodriguez ayrıca, Arjantin, Ekvador, Kolombiya, Peru gibi ülkelerde bulunan Venezuelalıların, bu ülkelerde kendilerine karşı işlenen nefret suçlarından, yabancı düşmanlığından ve ırkçılıktan bıktıklarını ve ülkelerine dönmek istediklerini söylemişti. 
(AA/TUĞ/GÜL)

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