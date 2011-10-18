Ekranlara Veda Ediyorum.

Star TV Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni ve anchormani Uğur Dündar, Star TV’nin Doğuş Grubu’na satışı ile ilgili olarak Radyo D’de her sabah konuğu olduğu "Hakan Gündüz ile Radyo Arenası" programında konuştu. PATRONUM AYDIN DOĞAN'DIR



Star TV’nin dün gece itibariyle Doğuş Grubu’nun olduğunu belirten Dündar, "Sevgili arkadaşım Yılmaz Özdil ile benim patronum Aydın Doğan’dır. Biz Star TV’ye Aydın Doğan’ın kanalı olduğu için geldik. Bugüne kadar da hiçbir şekilde yayın çizgimize müdahalede bulunulmadı" dedi.



EKRANLARA VEDA EDİYORUM



Uğur Dündar, satış süreci sona erinceye kadar Star Ana Haber Bülteninde ekranda olmayacağını açıkladı.



Satış süreci Doğan Grubu’nun Star TV’yi Doğuş Grubu’na sattığını açıklamasından itibaren başlıyor ve kanalın satışına SPK tarafından onay verilmesine kadar geçecek süreyi kapsıyor.



ÇALIŞANLAR MERAK İÇİNDE



Dündar'ın bu açıklamasının ardından Star TV çalışanlarını merak sardı. Dündar Star çalışanlarına bugün saat 12.00 ile 13.00 arasında aldığı "ekranlara veda" kararı ile birlikte satış ve sonrasıyla ilgili merak edilenleri açıklayacak.



