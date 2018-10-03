banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97938
ALTIN
233.971
DOLAR
6.0386
STERLİN
7.8346
EURO
6.9817
Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunda Motor Kazası
TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
2017-2018 Üretim Yılı Kuraklık Haritası Açıklandı
HARİTADA 181 KÖY VE BÖLGE...
Bağış vurgunu büyüyor
BAĞIŞ VURGUNU BÜYÜYOR
Katil kocaya müebbet hapis
KATİL KOCAYA MÜEBBET HAPİS
banner282

Ekran Karşısında Geçirilen Süre Azaldıkça Kavrama Yeteneği Artıyor

Ekran Karşısında Geçirilen Süre Azaldıkça Kavrama Yeteneği Artıyor

03 Ekim 2018 Çarşamba 07:56
Ekran Karşısında Geçirilen Süre Azaldıkça Kavrama Yeteneği Artıyor

GÜNDE 9-11 SAAT UYUYAN, EN AZ 1 SAAT FİZİKSEL AKTİVİTE YAPAN VE 2 SAATTEN AZ EKRAN KARŞISINDA KALAN ÇOCUKLARIN KAVRAMA YETENEKLERİNDE DAHA FAZLA GELİŞME OLDUĞU KAYDEDİLDİ

 

Yeterince uyku ve fiziksel aktivite ile birlikte ekran karşısında daha az vakit geçiren çocukların kavrama yeteneklerinin daha iyi geliştiği bildirildi.

 

The Lancet Child and Adolescent Health dergisinde yayımlanan araştırmada, yaşları 8-11 arasında değişen 4 bin 500 çocuk üzerinde yapılan gözlemlerin sonuçları değerlendirildi.

 

Araştırmacılar, incelemeye konu olan çocukların ekran karşısında geçirdikleri sürelerle uyku ve fiziksel aktivitelerini karşılaştırdı.

 

Araştırmada, günde 9-11 saat uyuyan, en az 1 saat fiziksel aktivite yapan ve 2 saatten az ekran karşısında kalan çocukların kavrama yeteneklerinde daha fazla gelişme olduğu tespit edildi.

 

Araştırmaya öncülük eden Kanada'nın Ottawa kentindeki CHEO Araştırma Enstitüsünden Jeremy Walsh, "Kanıtlar, iyi bir uyku ve fiziksel aktivitenin daha iyi bir akademik performans ile ilişkili olduğunu gösterirken, fiziksel aktivitelerin çocuklarda daha iyi reaksiyon süresi, dikkat ve bellek gelişimi ile ilişkili olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

 

Walsh, günde 2 saatten fazla ekran karşısında vakit geçiren çocukların kavrama yeteneklerinin zayıf kaldığını kaydederek, eğitimsel ekran ile eğlence ekran farkı tecrübelerini incelemek için de daha fazla çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

 

Çalışmada, ABD'deki 20 çocuktan sadece 1'inin ekran, uyku ve fiziksel aktivite şartlarına uyduğu tespit edildi.

 

Son Güncelleme: 03.10.2018 11:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırılgan Kemik Yapısı Kan Kanseri Habercisi Olabilir
Kırılgan Kemik Yapısı Kan Kanseri Habercisi Olabilir
Kanada Myanmarlı Lider Suu Çii'nin Onursal Vatandaşlığını İptal Etti
Kanada Myanmarlı Lider Suu Çii'nin Onursal Vatandaşlığını İptal Etti
“Trump BM Programlarına Mali Yardımı El Altından Durdurmayı Amaçlıyor“
“Trump BM Programlarına Mali Yardımı El Altından Durdurmayı Amaçlıyor“
Trump'tan Suudi Arabistan Kralı'na: “Seni Biz Koruyoruz, Bedelini Öde“
Trump'tan Suudi Arabistan Kralı'na: “Seni Biz Koruyoruz, Bedelini Öde“
Nafta'nın İptali, Trump'ın Serbest Ticarete Son Darbesi Oldu
Nafta'nın İptali, Trump'ın Serbest Ticarete Son Darbesi Oldu
Jaxa, Ryugu Asteroidine Yeni Gezginci Araç İndirdi
Jaxa, Ryugu Asteroidine Yeni Gezginci Araç İndirdi
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor... Can Kaybı Bin 407'ye Yükseldi
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor... Can Kaybı Bin 407'ye Yükseldi
Dünya Yörüngesinde “Uydu Yarışları“ Sürüyor
Dünya Yörüngesinde “Uydu Yarışları“ Sürüyor
Çin’de Vergi Kaçıran Aktrise 130 Milyon Dolar Ceza
Çin’de Vergi Kaçıran Aktrise 130 Milyon Dolar Ceza
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim