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Ekolojik Denge Tehlikede

Bilim insanları, insanın neden olduğu iklim değişikliğinin, deniz besin ağları üzerinde uzun vadeli etkisi olabileceğini ortaya koydu.

Ekolojik Denge Tehlikede

Bilim insanları, insanın neden olduğu iklim değişikliğinin, deniz besin ağları üzerinde uzun vadeli etkisi olabileceğini ortaya koydu.

27 Şubat 2016 Cumartesi 07:09
Ekolojik Denge Tehlikede
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İNSAN FAKTÖRLÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DENİZLERDEKİ BİTKİSEL PLANKTONLARIN HAREKETLERİNİ ETKİLEYEREK, EKOLOJİK SİSTEMİ TEHLİKEYE SOKUYOR

 Bilim insanları, insanın neden olduğu iklim değişikliğinin, deniz besin ağları üzerinde uzun vadeli etkisi olabileceğini ortaya koydu.

Ulusal Bilimler Akademisi Tutanakları dergisinde yer alan çalışmada, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bulunan bitkisel planktonların kutuplara doğru hareketinin bilinenden daha hızlı olduğu belirlendi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi Jeofizik Akışkanlar Dinamiği Laboratuvarı'nda çalışan Princeton Üniversitesi araştırmacısı Andrew Barton, BBC News'e yaptığı açıklamada denizlerde bulunan bitkisel planktonların, deniz besin ağları ve küresel biyojeokimyasal döngü açısından çok önemli olduğunu belirtti.

"İklim insan ya da doğal faktörlerle değiştiğinde farklı organizmaların ne tepki verdiklerini tam olarak bilmiyoruz" diyen Barton çalışmanın, bu organizmaların insan kökenli iklim değişikliğine tepkisini ölmeyi amaçladığını söyledi.

Araştırmalarında iklim değişikliğinde bitkisel planktonların sadece sıcaklıktan değil, okyanusta değişen besin ve ışık koşullarından da etkilendiği bulgularına ulaştıklarını ifade eden Barton, çoğunlukla fiziksel ortamın tamamen bazen de önemli ölçüde değiştiğini kaydetti.

Çalışmanın bitkisel planktonların kuzey doğuya doğru hareket edebileceğini gösterdiğini dile getiren Barton, bu değişimin daha önce hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesinin beklendiğini anlattı.

Barton, bitkisel planktonların bazılarının daha fazla hareket ettiğini, bazıları ise hiç hareket etmediği söyledi.

Araştırmada, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bulunan yaşayan mikroskobik deniz bitkilerinin 87 farklı türü 1951-2000 ve 2051-2100 yıllarında okyanus şartlarında incelendi.

Gezegendeki fotosentez faaliyetinin yüzde 50'sini gerçekleştiren bitkisel planktonlar küresel karbon döngüsünde önemli bir rol oynuyor.

Denizlerin bir nevi yaşam destek sistemi olarak görülen bitkisel planktonlarda meydana gelecek herhangi bir değişiklik, sadece denizdeki yaşam zenginliğini değil tüm gezegenin ekolojisini etkileyebiliyor.

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