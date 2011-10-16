Büyükkonuk Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Eko - Gün bugün yapılıyor.“Gelin Köyün Tadını Birlikte Çıkaralım” sloganıyla 2007 yılından bu yana her yıl düzenlenen Eko -Gün’de gelenek ve görenekler ile geleneksel lezzetler belirli bir standart ve hijyen anlayışıyla yarın ziyaretçilere sunulacak.

Etkinlik köy meydanında yer alacak ve gün boyu sürecek. Standartlara, fiyat politikasına ve hijyene, gıda mühendisleri ile birlikte hareket ederek hassasiyet gösteren Büyükkonuk Belediyesi, köyde üretilen ürünlerin el yapımı olmasının, hijyen ve gerekli standardı karşılamasının olmazsa olmazları olduğuna vurgu yaptı ve tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.