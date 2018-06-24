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Einstein\'ın İzafiyet Teorisi Güneş Sistemi Dışında Kanıtlandı

Ankara, 24 Haziran 18 (.): Alman bilim adamı Albert Einstein\'ın izafiyet teorisinin, Güneş Sistemi dışında başka bir galakside ispat edildiği bildirildi. 

Einstein\'ın İzafiyet Teorisi Güneş Sistemi Dışında Kanıtlandı

Ankara, 24 Haziran 18 (.): Alman bilim adamı Albert Einstein\'ın izafiyet teorisinin, Güneş Sistemi dışında başka bir galakside ispat edildiği bildirildi. 

24 Haziran 2018 Pazar 17:44
Einstein\'ın İzafiyet Teorisi Güneş Sistemi Dışında Kanıtlandı
Ankara, 24 Haziran 18 (.): Alman bilim adamı Albert Einstein\'ın izafiyet teorisinin, Güneş Sistemi dışında başka bir galakside ispat edildiği bildirildi. 

Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, Hubble ile Avrupa Güney Gözlemevi teleskobundan elde edilen veriler bir araya getirildi. 

Portsmouth Üniversitesi Kozmoloji ve Yer Çekimi Enstitüsünden Thomas Collett\'in liderliğindeki uzmanlar, yer çekiminin yakın bir galakside Einstein\'in izafiyet teorisinde öngörüldüğü gibi hareket ettiğini yer çekimsel kırılmayla gözlemledi. 

Gözlemin yapıldığı ESO325-G004 galaksisinin Dünya\'ya 500 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu, bu yakın mesafenin, yer çekimsel kırılmanın kütlesinin titizlikle ölçülmesini mümkün kıldığı belirtildi. 
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Thomas Collett, "Genel izafiyet, büyük nesnelerin biçiminin uzay-zamanda bozulduğunu öngörüyor. Bu, bir başka galaksi yakınından geçtiğinde ışığın yön değiştirmesi anlamına geliyor. İki galaksi bizim görüş hattımızda dizilirse, güçlü yer çekimsel kırılma adı verilen olay ortaya çıkabilir. Bu durumda galaksinin geçmişine dair çeşitli imgeler görürüz. Ön plandaki galaksinin kütlesini bilirsek çeşitli imgeler arasındaki boşluk miktarı, bize genel izafiyetin galaksiler ölçeğinde doğru çekim teorisi olup olmadığını izah eder." ifadelerini kullandı. 

ESO325-G004 galaksisinin yıldızlarını yörüngede tutmak için ne kadar kütleye sahip olduğunu anlamak maksadıyla yıldızların dönüş hızını ölçtüklerini kaydeden Collett, daha sonra bu kütleyi, Hubble\'ın gözlemlediği güçlü yer çekimsel kırılma imge boşluklarıyla karşılaştırdıklarını ve sonucun, genel izafiyetin öngördüğü gibi çıktığını söyledi. 

Collett, bunun Güneş Sistemi dışında genel izafiyetin en hassas ölçümü olduğunu sözlerine ekledi.

(AA/HÖ)
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