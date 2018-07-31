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Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi Kara Delik Yakınında Doğrulandı

Samanyolu'nun merkezinde süper kütleli bir kara deliğe çok yakın çekim sahasından geçen bir yıldızın hareketinde ünlü bilim adamı Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinin etkileri gözlemlendi. 

Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi Kara Delik Yakınında Doğrulandı

Samanyolu'nun merkezinde süper kütleli bir kara deliğe çok yakın çekim sahasından geçen bir yıldızın hareketinde ünlü bilim adamı Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinin etkileri gözlemlendi. 

31 Temmuz 2018 Salı 10:08
Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi Kara Delik Yakınında Doğrulandı


 Samanyolu'nun merkezinde süper kütleli bir kara deliğe çok yakın çekim sahasından geçen bir yıldızın hareketinde ünlü bilim adamı Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinin etkileri gözlemlendi. 
Science Daily'nin haberine göre, Avrupa Güney Yarım Küre Astronomik Araştırmalar Kurumuna (ESO) ait Çok Büyük Teleskop ile 26 yıldır sürdürülen gözlemlerin doruk noktası kabul edilen olay, Dünya'ya en yakın süper kütleli kara delik yakınında meydana geldi.
Güneş'in 4 milyon katı büyüklükteki süper kütleli kara deliğin, 26 bin ışık yılı uzaklıkta, yüksek hızda dönen bir grup yıldızla çevrili olduğu ve kütle çekim canavarı olarak adlandırıldığı belirtildi. 
Çok Büyük Teleskobun hassas GRAVITY, NACO ve SINFONI araçlarıyla yapılan kızılötesi gözlemleri sırasında bu yıldızlardan S2 ismi verilen birinin takip edildiği, yıldızın bu mayıs ayında kara deliğe çok yakın geçiş yaptığında, 20 milyar kilometreden az mesafede saatte 25 milyon kilometre hızını aştığı görüldü. 
Max Planck Enstitüsünden Reinhard Genzel liderliğindeki uluslararası ekibin bu hassas ölçümlerinin, Einstein'ın genel görelilik teorisinde öngörüldüğü gibi kütle çekim etkisindeki deneylerde ışıktaki kızıla kayma etkisini açıkça ortaya koyduğu vurgulandı.  
Einstein'ın izafiyet teorisinin daha önce de Güneş Sistemi dışında başka bir galakside ispat edildiği bildirilmişti.
Portsmouth Üniversitesi Kozmoloji ve Yer Çekimi Enstitüsünden Thomas Collett'in liderliğindeki uzmanlar, yer çekiminin yakın bir galakside Albert Einstein'in izafiyet teorisinde öngörüldüğü gibi hareket ettiğini yer çekimsel kırılmayla gözlemlemişti.
 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 13:45
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