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Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Eğitim uçağının motoru arızalanması sebebiyle zorunlu iniş yapıldı

Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Eğitim uçağının motoru arızalanması sebebiyle zorunlu iniş yapıldı

14 Ekim 2011 Cuma 12:19
Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı
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Eğitim uçağının motoru arızalanması sebebiyle Mucur ilçesi Büyükkayapa köyü yakınlarında bir tarlaya zorunlu olarak indi. Uçaktaki pilotlar iniş sırasında hafifşekilde yaralandı.

Sabah saatlerinde 2 kişi ile havalanan Cessna-402 tipi çift motorlu eğitim uçağı Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan ve Nevşehir'in Tuzköy Havaalanı'na gidiyordu. Pilot Ferdi Tombul, uçağın sol kanadındaki 

motorda oluşan arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptıklarını söyledi.

Olay yerine jandarma ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. Kazayı gören köylüler ise uçağın büyük bir toz bulutuyla indiğini anlattı.

ANKARA'DAN NEVŞEHİR'E GİDİYORDU
Kırşehir'in Mucur ilçesi Büyükkayapa köyü yakınlarında tarlaya zorunlu iniş yapan Türk Hava Kurumu'na (THK) ait eğitim uçağının Ankara'dan kalktığı belirtildi.

Nevşehir Tuzköy Havalanı'na gitmek üzere Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan kalkan THK'ya ait 'Cessna 172' tipi tek motorlu eğitim uçağı, Kırşehir'in Mucur ilçesi üzerindeyken, motorunda meydana gelen

arıza nedeniyle Kayaapa köyü yakındaki tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki pilot öğretmen Ferdi Tombul ve bir aday pilotun durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Mucur Kaymakamı Arif Yalçın ve Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin ve Kırşehir Jandarma komutanlığı yetkilileri olay yerine geldi. Zorunlu iniş yapan uçağa köylülerin hemen yardıma koştuğu açıklandı.

Son Güncelleme: 14.10.2011 12:19
Anahtar Kelimeler:
UçakAnkaraPilotEğitimKırşehirMotor
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