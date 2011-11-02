Eğitim Bakanı Dürüst Kamu-İş Heyetini Kabul Etti

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, Sami Dilek başkanlığındaki Kamu-İş yetkililerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, okulların hademe ihtiyacına yönelik olarak sıkıntıları dile getirmek amacıyla Dürüst’ü ziyaret ettiklerini söyleyen Sami Dilek, daha önce gerçekleştirdikleri görüşmelerde ele alınan sıkıntıların giderildiğini ifade etti ve bu yüzden, sorunları en hızlı şekilde çözmek için özveri gösteren Dürüst’e teşekkür etti.

Dilek, bazı okullarda hademe eksikliğinin olduğunu, bu sorunun da en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini belirterek, daha önce yaptıkları görüşmede Dürüst’ün talebi üzerine sendika olarak hazırladıkları hademe ihtiyacı olan okulların tam listesini sundu.

Milli Eğitim, Gençlik ver Spor Bakanı Kemal Dürüst de, hükümetlere icraatlarında yardımcı olmak için çalışan Kamu-İş’e teşekkür ederek, eğitimin ayrılmaz parçaları olduklarına inandığı okul hizmetlilerinin önemine vurgu yaptı.

Okullarda hem öğrencilerin huzurlu, rahat ve hijyen bir ortamda eğitim almaları, hem de öğretmenlerin temiz ve huzurlu bir ortamda eğitim vermelerinin okul hizmetlilerinin özverili çalışmalarından geçtiğine dikkat çeken Dürüst, sorunun çözümü için gerekenin en kısa zamanda yapılacağını kaydetti.

Dürüst, hademe ihtiyacı olan okulların listesini sendika yetkililerinden alarak, en kısa zamanda sorunun giderileceğini de vurguladı.