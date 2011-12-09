Eğitim Bakanı Dürüst Girne Lions Kulübü'nü Kabul Etti

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, Girne Akdeniz Lions Kulübü Başkanı Duygu Adahan’ı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre kabulde, kulübün eğitim ve sağlıkla ilgili sunduğu toplumsal hizmetler ele alındı.

Girne Akdeniz Lions Kulübü Başkanı Duygu Adahan, Bakan Dürüst’e çalışmaları hakında bilgi verdi, ayrıca Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde yapımına katkı koydukları fen laboratuarının açılış törenine davet etti.

Adahan, Girne Akdeniz Lions Kulübü’nün eğitim ve sağlık alanlarında toplumsal katkı yapmayı sürdüreceğini ifade ederek, kulübün yakın bir gelecekte Oğuz Veli Ortaokulu’nun mikroskop alımları konusundaki ihtiyacını da tamamlamayı planladığını kaydetti.

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst de, Girne Akdeniz Lions Kulübü’ne topluma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, duyarlı sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü çalışmaların önemine işaret etti.

Dürüst, kamu yararı için bu gibi örgütlerle birlikte hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

TÜRK OCAĞI LİMASOL HEYETİNİ KABUL

Öte yandan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, Türk Ocağı Limasol heyetini de kabul etti.

Kabulde, Türk Ocağı Limasol kulübünün binasının bulunduğu arsanın tesisleştirilmesi ile ilgili projeler ele alındı.

Türk Ocağı Limasol Kulübü Asbaşkanı Fahri Altınör, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst’e yaptıkları ziyarette, Kıbrıs Türk futboluna yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kulübün altyapısında 120 çocuğun eğitim gördüğünü kaydeden Altınör, hem bu çocukların antreman yapabileceği hem de yabancı futbolcuların ikamet edebileceği bir tesis oluşturma düşüncesinde olduklarını belirtti ve bununla ilgili projeler için Dürüst’ten destek talep etti.

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Dürüst de, Türk Ocağı Limasol Kulübü’nün tarihsel misyona sahip bir kulüp olduğuna işaret ederek, spor kulüplerinin gençlerin toplumsal yaşamlarına ve dolayısıyle de topluma yaptıkları katkıların önemine vurgu yaptı.

Dürüst, devlet desteğine ihtiyaç duyan bu gibi önde gelen kulüplere destek olacağını da söyledi ve “Güçlü bir devlet istiyorsak iyi eğitimli gençlere ihtiyacımız var” dedi.