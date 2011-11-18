Egemen Bağış: Burası Dingonun Ahırı Değil

AB Bakanı Egemen Bağış, TBMM’de bir grup gazeteciyle sohbetinde PKK’nın şehir yapılanması KCK’ya sert tepki gösterdi, BDP için “Avrupa da bunlardan bıktı, bunlardan gına geldi onlara”

dedi. Bağış şöyle devam etti:



DİNGONUN AHIRI MI?



"Avrupa’da hiçbir ülkede insanlara silah çekme hakkı verilmez, böyle bir örgüt de desteklenmez. Hiçbir devlet, teröre de, bu şekilde paralel bir yapılanmaya da prim vermez. Kendilerine göre bir yapı kurup ‘Vergi de toplayacağım, şunu da yapacağım bunu da yapacağım’ diyor, bu yönde kararlar alıyorlar. Ne yani dingonun ahırı mı burası? Bin yıllık devlet geleneği olan bir ülkede bunlar olabilir mi? Türkiye’de Kürtlerin haklarıyla ilgili sıkıntı yok. Kürt cumhurbaşkanı, başbakan, bakan da oldu. Bunlar rant şebekesi. Terör değil sadece. Uyuşturucu ve insan kaçakçılığından besleniyorlar."