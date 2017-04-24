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24 Nisan 2017 Pazartesi 13:41

Ege'de Sığınmacı Teknesi Battı

Ege Denizi'nde Midilli Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Ege'de Sığınmacı Teknesi Battı
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MİDİLLİ AÇIKLARINDA SIĞINMACILARI TAŞIYAN TEKNENİN BATMASI SONUCU 12 KİŞİ ÖLDÜ

Atina, 24 Nisan 17 (.): Ege Denizi'nde Midilli Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri 8 sığınmacının cesedine ulaştı. Türk sahil güvenliğinin de denizden 4 ceset çıkardığı bildirildi.

Ölen sığınmacılar arasında çocuk ve kadınların bulunduğu belirtiliyor.
Teknede yaklaşık 25 kişinin olduğu, şimdiye kadar biri hamile iki kadının sağ kurtarıldığı aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı FRONTEX ekiplerinin de destek verdiği arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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