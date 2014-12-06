Ege Beşik Gibi Sallanıyor!

Uzmanların dikkati bir anda Ege Denizi'ne doğru yönelirken, Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, "Çanakkale Saroz Körfezi ve Muğla açıklarında büyük bir deprem olabilir" dedi.



Ege Denizi, arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsıldı. Son bir kaç gün içerisinde yaşanan hareketlilikten sonra, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) verilerinden alınan bilgiye göre, bugün önce sabaha karşı saat 03.45 sıralarında Ege Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.



Bu depremden sonra, büyüklüğü 3.6, 2.8 arasında değişen artçı sarsıntılar meydana gelirken, daha sonra ise merkez üssü İzmir Karaburun açıklarında saat 08.20 sıralarında 4.9 büyüklüğünde yine bir deprem meydana geldi.



Orta büyüklükteki iki büyük deprem, İzmir ve çevresinde paniğe yol açtı. Deprem anında bazı vatandaşlar kendini hemen sokağa attı. Sarsıntılar da, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.