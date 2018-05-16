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Efsanevi Futbolcu Maradona, Dinamo Brest’e Başkan Oldu

İstanbul, 16 Mayıs 18 : Arjantin\'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, Belarus ekibi Dinamo Brest\'in başkanı oldu.Dinamo Brest Kulübünden yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Maradona ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı, efsane futbol adamının, stratejik gelişim, yapısal birimlerin etkileşimi ve akademik konularında takıma katkı sağlayacağı bildirildi. Maradona\'nın görevine Rusya\'daki 2018 DünyaKupası\'nın ardından başlayacağı kaydedildi.Futbolculuk döneminde Arjantin Milli...

Efsanevi Futbolcu Maradona, Dinamo Brest’e Başkan Oldu

İstanbul, 16 Mayıs 18 : Arjantin\'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, Belarus ekibi Dinamo Brest\'in başkanı oldu.Dinamo Brest Kulübünden yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Maradona ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı, efsane futbol adamının, stratejik gelişim, yapısal birimlerin etkileşimi ve akademik konularında takıma katkı sağlayacağı bildirildi. Maradona\'nın görevine Rusya\'daki 2018 DünyaKupası\'nın ardından başlayacağı kaydedildi.Futbolculuk döneminde Arjantin Milli...

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:53
Efsanevi Futbolcu Maradona, Dinamo Brest’e Başkan Oldu


İstanbul, 16 Mayıs 18 : Arjantin\'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, Belarus ekibi Dinamo Brest\'in başkanı oldu.

Dinamo Brest Kulübünden yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Maradona ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı, efsane futbol adamının, stratejik gelişim, yapısal birimlerin etkileşimi ve akademik konularında takıma katkı sağlayacağı bildirildi. Maradona\'nın görevine Rusya\'daki 2018 DünyaKupası\'nın ardından başlayacağı kaydedildi.

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Futbolculuk döneminde Arjantin Milli Takımı ile 1986 Dünya Kupası\'nı kazanan Maradona, Boca Juniors, Napoli, Barcelona ve Sevilla gibi ekiplerin formasını giydi.

2008-2010 yıllarında Arjantin Milli Takımı\'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Fujairah\'ın başında bulunmuştu.

(AA/FG) FOTOĞRAFLI
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