Efsanevi Futbolcu Maradona, Dinamo Brest’e Başkan Oldu

İstanbul, 16 Mayıs 18 : Arjantin\'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, Belarus ekibi Dinamo Brest\'in başkanı oldu.
Dinamo Brest Kulübünden yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Maradona ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı, efsane futbol adamının, stratejik gelişim, yapısal birimlerin etkileşimi ve akademik konularında takıma katkı sağlayacağı bildirildi. Maradona\'nın görevine Rusya\'daki 2018 DünyaKupası\'nın ardından başlayacağı kaydedildi.
2008-2010 yıllarında Arjantin Milli Takımı\'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Fujairah\'ın başında bulunmuştu.
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