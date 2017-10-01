Efsane Yıllar Sonra Serbest

O.J. Simpson serbest bırakıldı!



ABD'de silahlı soygundan mahkum olan ve 9 yıl cezaevinde yatan eski Amerikan futbolu efsanesi ve Hollywood yıldızı O.J. Simpson tahliye edildi.Nevada devlet hapishaneleri sözcüsü Brooke Keast, 70 yaşındaki Simpson'un bu sabah serbest bırakıldığını ve 5 yıl süresince şartlı tahliye gözetiminde olacağını açıkladı.Simpson, şartlı tahliye heyetine Florida'da yaşamak istediğini bildirdi.O.J. Simpson, 1995 yılında eski eşi Nicole Brown Simpson'ı ve Ronald Lyle Goldman'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanmıştı.Dava, ABD tarihinin en medyatik ceza davalarından biri olarak nitelendirilirken, 8 aydan uzun süren yargılama sonunda Simpson beraat etmişti.Simpson, 2007 yılında bir otel odasını basarak binlerce dolarlık spor koleksiyonu çalmaktan suçlu bulunmuştu.