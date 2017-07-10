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10 Temmuz 2017 Pazartesi 20:32

Efsane Dizinin Oyuncusu Öldü

Efsane Dizinin Oyuncusu Öldü
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Efsane Dizinin Oyuncusu Öldü
Türkiye'de de binlerce hayranı olan True Blood dizisinde Lafayette Reynolds karakterini canlandıran aktör kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi.



Dünya, eski asker ve bir çocuk babası aktör Nelsan Ellis'i True Blood dizisiyle tanıdı.

Aslında bu onun kariyerindeki ilk tecrübesi değildi.

Elementary adlı televizyon dizisinin yanı sıra The Soloist, The Butler, Little Boxes ve Get On Up gibi filmlerde rol alan 39 yaşındaki oyuncu, menajerinin yaptığı açıklamaya göre kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Oyuncunun genç yaştaki ölümü başta ailesi ve hayranları olmak üzere sinema ve televizyon dünyasında büyük şok yarattı.




 
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