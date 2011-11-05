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Ecevit Ölümünün 5.Yılında Mezarı Başında Anıldı

Törene katılanlar Ecevit'in kabrine çelenk koyarak, dua ettiler

Ecevit Ölümünün 5.Yılında Mezarı Başında Anıldı

Törene katılanlar Ecevit'in kabrine çelenk koyarak, dua ettiler

05 Kasım 2011 Cumartesi 15:15
Ecevit Ölümünün 5.Yılında Mezarı Başında Anıldı
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20 Temmuz 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı döneminin de Başbakanı olan Türkiye’nin eski Başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 5. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Devlet Mezarlığı’ndaki törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın ve çok sayıda partililer katıldı.

Törene katılanlar Ecevit'in kabrine çelenk koyarak, dua ettiler.

Rahşan Ecevit'in soğuk algınlığı nedeniyle rahatsız olduğu ve bu nedenle törene katılamadığı öğrenildi.

Öte yandan CHP, ''CHP 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'i Anma Toplantısı'' da düzenleyecek. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de katılacak.

Son Güncelleme: 05.11.2011 15:15
Anahtar Kelimeler:
TörenMezarYıldönümüEcevit
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