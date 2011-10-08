Ebru sanatı ile kadınlığınızı keşfedin Geleneksel bir Türk sanatı olan Ebru; su üzerinde motifler çizerek muhteşem görüntülerin oluşmasıyla ortaya çıkıyor

ANA-DOLU KADIN VE HAMİLE HOLİSTİK SAĞLIK AKADEMİSİ’DE HAYATINIZIN ÜZERİNDE YAŞAMIN TÜM RENKLERİNİ KULLANARAK KENDİNİZİ KEŞFETMENİZ VE SAĞLIKLI BİR HAMİLELİK DÖNEMİ GEÇİRMENİZ İÇİN “İÇİNİZDEKİ MUHTEŞEM ENERJİYİ” ORTAYA ÇIKARIYOR.

İnce dokunuşlarla, yoğunluğu artırılmış su üzerinde renkli boyalarla muhteşem motifler çiziliyor. Çizdiğiniz bu sanat harikasını saklamak, sevdiklerinize hediye etmek ve sizden sonraki nesillere hatıra olarak bırakmak için kağıt, deri, kumaş, cam vb. hayal ettiğiniz materyal üzerine işleyebiliyorsunuz. Ana-Dolu Kadın ve Hamile Holistik Sağlık Akademisi, kadının tüm yaşam boyu kullanması ve uygulaması gereken ipuçlarını öğretiyor.

Kadının kendini keşfetmesi, sağlıklı verimli cinsel hayatının olması, anneliğe hazırlık, rahat-huzurlu bir hamilelik dönemi geçirmesi ve hamilelik sonrası hayatı boyunca karşısına çıkan kilit noktaları çözmesine yardımcı oluyor. Tıpkı “ebru” sanatı gibi hayatınızın üzerinde, yaşamın tüm renklerini kullanarak huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmeniz için ince dokunuşlarda bulunuyor. Aldığınız eğitimde öğrendiğiniz her konuyu önce kendi huzurunuz için kullanacak, sevdiklerinizle paylaşacak ve yetiştireceğiniz nesillere daha bilinçli davranacaksınız.

Sizin materyalliniz zekanız, ince dokunuşlarla yaşamın renkleriyle yarattığınız motiflerle hayatınızın akışını yönlendireceksiniz. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Duman ve Dr. Bülent Uran, hayatınızın tüm akışını değiştirecek ince dokunuşların kendi kendinize nasıl uygulayacağınızı öğretiyor.

Uygulanan programın içinde; hipnozla ve self hipnozu, EFT, imajinasyon, keyifli ve ağrısız doğum, yogalates ve ebru sanatının püf noktaları yer alıyor.