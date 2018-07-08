Ebru Özkan'la ilgili iddianame hazırlandı

İsrail savcılığının, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan ile ilgili iddianameyi hazırladığı bildirildi. Özkan, mahkemeye elleri ayakları zincirli olarak getirildi.

Özkan'ın avukatı Ömer Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ülkenin kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada, İsrail savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin mahkemeye sunulduğunu belirtti.



Hamayse, iddianamede Özkan'a, 'Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak' şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltildiğini söyledi.







Müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve Hamas ile herhangi bir alakasının olmadığını ifade ettiğini belirten Hamayse, mahkemenin savcılığın hazırladığı iddianameyi karara bağlamak üzere Özkan'ın gözaltı süresini bir gün daha uzattığını aktardı.



Hamayse, yarın görülmesi beklenen duruşmada mahkemenin, yasal işlemlerin tamamlanmasına kadar müvekkilinin tutuklu ya da ev hapsinde kalmasıyla ilgili karar vereceğini dile getirdi.



Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinden yetkililerinin de bugünkü duruşmada hazır bulunduğunu ifade eden Hamayse, Natanya kenti yakınlarındaki HaSharon Hapishanesi'nde tutuklu olan Özkan'ın bugün kuzeydeki Hayfa kenti yakınlarında bulunan Celme (Kişon) Hapishanesi'ne nakledildiğini sözlerine ekledi.



Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.



