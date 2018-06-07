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Ebru Gündeş, Kızıyla Birlikte FBI Gözetimindeki Eşi Reza Zarrab'ı Ziyaret Etti

Kızı Alara ile New York'a giden Ebru Gündeş, ABD'de 'itirafçı' olduktan sonra cezaevinden çıkarılan ve FBI gözetiminde bilinmeyen bir yerde yaşamaya devam eden eşi Reza Zarrab'ı ziyaret etti.

Ebru Gündeş, Kızıyla Birlikte FBI Gözetimindeki Eşi Reza Zarrab'ı Ziyaret Etti

Kızı Alara ile New York'a giden Ebru Gündeş, ABD'de 'itirafçı' olduktan sonra cezaevinden çıkarılan ve FBI gözetiminde bilinmeyen bir yerde yaşamaya devam eden eşi Reza Zarrab'ı ziyaret etti.

07 Haziran 2018 Perşembe 22:20
Ebru Gündeş, Kızıyla Birlikte FBI Gözetimindeki Eşi Reza Zarrab'ı Ziyaret Etti

Ebru Gündeş, Kızıyla Birlikte FBI Gözetimindeki Eşi Reza Zarrab'ı Ziyaret Etti

Kızı Alara ile New York'a giden Ebru Gündeş, ABD'de 'itirafçı' olduktan sonra cezaevinden çıkarılan ve FBI gözetiminde bilinmeyen bir yerde yaşamaya devam eden eşi Reza Zarrab'ı ziyaret etti.

Ebru Gündeş ABD'de tutuklandıktan sonra "itirafçı" olarak cezaevinden çıkan ve FBI korumasında bilinmeyen bir yerde yaşamına devam eden eşi Reza Zarrab'ı ziyarete gitti. Zarrab itirafçı olduktan sonra boşanma davası açacağı konuşulan Ebru Gündeş'in boşanmaktan da vazgeçtiği öğrenildi.

KIZIYLA EŞİNİ ZİYARET ETTİ

Eşi ve kızı ile birlikte tatile gittiği Miami''de tutuklanan Reza Zarrab, yaklaşık bir yıl sonra savcılıkla anlaşarak itirafçı olmuş ve Halk Banksa ı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasında tanıklık yapmıştı. Bunun üzerine Zarrab, cezaevinden çıkarılarak FBI gözetiminde kimsenin bilmediği bir yerde yaşamaya başlamıştı. Kızı Alara ile New-York'a giden Ebru Gündeş, eşi Reza Zarrab'la bir araya geldi.

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"GEL" ISRARLARINA DAYANAMADI

 Gündeş'in tutuklanma korkusunda dolayı Amerika'ya dahi adım atmadığı ancak eşinin sürekli "Gel" teklifini sonunda kabul ettiğini söyledi.

İKİ HAFTA ÖNCE GÖRÜŞTÜLER

 "Geçen pazar günü yurda dönen Ebru Gündeş, duyduğuma göre eşi Reza Zarrab'la da 2 hafta önce görüştü.

BOŞANACAKLAR MI?

Peki diğer merak edilen konu, yani boşanma gerçekleşecek mi? Beklenen son yaşanacak mı? Bana sorarsanız yaşanmayacak. Çünkü Reza Zarrab boşanmak istemiyor. Keza, Ebru Gündeş'in de artık istediğini zannetmiyorum. Zaten uzun süredir bu konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı.Böylece bir dönem konuşulan boşanma konuları tamamen rafa kalktı. Belli mi olur, belki çift başka bir ülkede kaldığı yerden devam eder."

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