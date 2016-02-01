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"Ebola İçin Vadedilen 1,9 Milyar Dolar Bağış Yapılmadı"

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, Ebola ile mücadele için vadedilen 1,9 milyar dolarlık bağışın yapılmadığını bildirdi.

"Ebola İçin Vadedilen 1,9 Milyar Dolar Bağış Yapılmadı"

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, Ebola ile mücadele için vadedilen 1,9 milyar dolarlık bağışın yapılmadığını bildirdi.

01 Şubat 2016 Pazartesi 10:46
"Ebola İçin Vadedilen 1,9 Milyar Dolar Bağış Yapılmadı"
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İNGİLİZ YARDIM KURULUŞU OXFAM, ULUSLARARASI BAĞIŞÇILARIN EBOLA İLE MÜCADELEDE BATI AFRİKA ÜLKELERİNE VADETTİKLERİ BAĞIŞI VERMEDİĞİNİ BELİRTTİ

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, Ebola ile mücadele için vadedilen 1,9 milyar dolarlık bağışın yapılmadığını bildirdi.

Oxfam yetkilileri, uluslararası bağışçıların, 11 bin kişinin ölümüne neden olan Ebola salgını ile mücadelede verdikleri sözü tutmadığını kaydetti.

Yetkililer, bağışçıların, Batı Afrika ülkelerine vadettikleri 1,9 milyar dolar parayı ödemediğini açıkladı.

Bunun yanında, ülkelere gönderilen 3,9 milyar dolarlık yardımın takibinin de ellerindeki kısıtlı bilgiler nedeniyle zor olduğunu vurgulayan yetkililer, donörler ile Sierra Leone, Liberya ve Gine hükümetlerine, bu yardımların nasıl kullanıldığına dair detaylı bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Ebola salgını Gine'nin güneyinde 2013 yılının aralık ayında başlamış, daha sonra Liberya ve Sierra Leone'ye sıçramış ve 7 ülkede daha Ebola vakalarına rastlanmıştı. Sierra Leone'de geçen kasım ayında Ebola salgının sona erdiği açıklanmış, Liberya'da ise salgının bittiği iki kez duyurulmasına rağmen yeni vakalar görülmüştü. Salgın nedeniyle Batı Afrika'da şu ana kadar 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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