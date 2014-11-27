Ebola Aşısı Bulundu!

Bilim adamları, Ebola virüsüne karşı geliştirilen ilk aşının insanlar üzerinde denendiğini ve olumlu sonuçlar verdiğini açıkladı.

Batı Afrika'da yayılan Ebola salgınıyla mücadele amacıyla güvenli ve etkili aşılar geliştirmek için yoğun çalıştıklarını belirten ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIAID) Başkanı Dr. Anthony Fauci, geliştirilen ChAd3 adlı aşının ne kadar etkili olduğunu öğrenmek için daha çok kişi üzerinde deney yapılması gerektiğini, bunun için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Aşının ABD'de 18-50 yaşında sağlıklı 20 gönüllü üzerinde denendiğini belirten Fauci, ChAd3'ün 2015'de Batı Afrika'da denenmesi için Liberya ve diğer başka ülke yetkilileri ile görüşeceklerini ifade etti.

İngiliz laboratuvarının geliştirdiği aşının ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

Aşı için dört deney daha yapılacak.

Araştırmanın sonuçları, "New England" sağlık dergisinde yayımlandı.