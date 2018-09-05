AMAZON, TARİHTE BUNU BAŞARAN İKİNCİ ŞİRKET OLDU



New York, 5 Eylül 18 : ABD\'li e-ticaret devi Amazon\'un piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı.



New York borsasında cuma gününü hisse başına 2.012,71 dolardan kapatan Amazon hisseleri, bugün TSİ 18.40\'da yüzde 1,9 artışla 2.050,27 dolara kadar tırmandı.



Bu sonuçla piyasa değeri 1 trilyon dolara çıkan Amazon, tarihte bu seviyeye ulaşan ikinci şirket oldu.



Dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Amerikalı teknoloji devi Apple\'ın piyasa değeri 2 Ağustos\'ta 1 trilyon dolara ulaşmıştı.



Dünyanın en zengin milyarderi olan Amazon kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos\'un serveti de bugün 2,6 milyar dolar artışla söz konusu saatte 167,3 milyar dolara ulaştı.



Bezos\'un 1994\'te internet üzerinden kitap satışı için kurduğu Amazon, ilerleyen yıllarda diğer sektörlere de yayılarak, dünyanın en fazla gelir ve piyasa değerine sahip perakende şirketi haline geldi.



Firmanın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde 2,5 milyar dolar olurken, söz konusu miktar şirket tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek net kar olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, Amazon\'un net karı üç çeyrek üst üste 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti.



Amazon\'un bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artışla 52,89 milyar dolara yükseldi.



Şirket, nisan ayında, ücretsiz kargo sunduğu "Prime" üyesi kullanıcı sayısının 100 milyonu aştığını duyurmuştu.



Amazon\'un bu yıl veya gelecek sene Türkiye piyasasına da girerek büyük yatırım yapması beklenirken, şirketin merkez için İstanbul\'da yer baktığı bildirilmişti.



(AA/RU/HA)