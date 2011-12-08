E - Yönetişim Ve E - Bilişim Çalıştayı Merit Otel'de

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2015 yılında artık el yazması pasaportların dünyanın hiçbir yerinde geçerli olmayacağına dikkat çekerek, bakanlık olarak e - kimlik ve e - pasaport için ihalede olduklarını, 14 Aralık’tan itibaren de uygulamaların başlayacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, bu yöndeki açıklamayı, “Kıbrıs’ın Kuzey Kesiminde Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve Bilişim Sektör Programı” kapsamında organize edilen, “e - Yönetişim ve e - Bilişim Çalıştayı”ndaki konuşması sırasında yaptı.

AB finansmanında ve “Second Project” tarafından yürütülen, K.T. Belediyeler Birliği, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Bilişim Derneği tarafından organize edilen e - Yönetişim ve e- Bilişm Çalıştayı bugün saat 09.00’da Lefkoşa Merit Otel’de başladı.

Belediyelerin elektronik yönetişim uygulamalarına yönelik stratejilerin geliştirilmesine destek vermek amacıyla düzenlenen çalıştayın açılışına, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, birçok bölgenin belediye başkanları, belediyelerin bilgi işlem personeli ve yetkilileri katıldı.

Çalıştayda sırasıyla; Bilişim Uzmanı Gürkan Hatipoğlu, K.T. Belediyeler Birliği Asbaşkanı Hayri Orçan ile İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşma yaptı. Konuşmaların ardından 4 oturumda tamamlanacak çalıştaya geçildi. Çalıştay saat 16.30’a kadar devam edecek.

HATİPOĞLU

Çalıştayda ilk sözü alan Bilişim Uzmanı Gürkan Hatipoğlu, bugünkü çalıştayın Haziran ayından bu yana sürdürülen çalışmalar neticesinde organize edildiğine dikkat çekerek, KKTC’deki belediyelerin geleceğe yönelik vizyonlarının açılmasında çalıştayın önemine değindi.

Hatipoğlu, çalıştaya katkı koyanlara teşekkür etti.

ORÇAN

K.T. Belediyeler Birliği Asbaşkanı Hayri Orçan da, belediyelerin, merkezi yönetimle arasındaki entegrasyonun sağlanmasıyla ilgili gerekli bilgi birikimine sahip olduğuna işaret ederek, belediyelerin bu konuda çok yol kat ettiğini söyledi.

“Kendimizi dünyaya açma konusunda elimizden geleni yapıyoruz” diyen Orçan, “bugün AB finansmanı, merkezi hükümet ve bakanlığın desteğiyle önemli bir etkinlik gerçekleştirildiğini” kaydetti.

Teknolojinin doğru kullanıldığı oranda halka ve topluma çok ciddi katkılar sağladığına işaret eden Orçan, e - belediyeciğin, yerel yönetimlerin yerinden yönetilmesinde ve merkezle arasındaki kopukluğun giderilmesinde önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

e - Belediyecilik ve e-Yönetişim sayesinde vatandaşların belediye ve devletle olan işlerini oturdukları yerden yapabileceğine dikkat çeken Orçan, bunun vatandaşa sağlayacağı birçok katkının yanında, trafikte de ciddi bir rahatlama yaşanmasına neden olacağını, hizmet kalitesinin kat ve kat artacağını kaydetti.

Orçan, e - Yönetişim ve e - Belediyeciliğin tüm yerel yönetimlerin arzusu olduğunu söyledi.

Hayri Orçan, insanlara kaliteli hizmet için yerinden yönetimin şart olduğunu sözlerine ekledi.

ÇAVUŞOĞLU

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, ülkenin bulunduğu noktadan daha da ileri gitme çabasında olduğuna işaret ederek, bugünkü çalıştayın bunun en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, belediyelerin teknolojiyi yakalayıp, merkezle entegrasyonlarının sağlanması için çalıştıklarını kaydetti.

Ülkenin birçok konuda teknolojinin gerisinde olduğunu, ancak günün koşullarını yakalamak için çalışmalar yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, KKTC’de geçtiğimiz Pazar günü yapılan nüfus ve konut sayımına değindi.

Sayımın çok eleştiri almasına rağmen KKTC’nin şartları göz önünde bulundurulduğunda en iyi şekilde yapıldığına inanç belirten Bakan Çavuşoğlu, KKTC’de bulunan teknolojik eksikliklere dikkat çekti.

Bütün bakanlıkların ve yerel yönetimlerin elektronik işlemleri entegre edebilmek için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, sınır kapılarında henüz optik okuyucular bulunmadığını, Ercan Devlet Havalimanı için bir optik okuyucu temin edildiğini ve kısa bir süre sonra hayata geçirileceğini, sınır kapıları için ise girişimlerinin devam ettiğini anlattı.

Hükümet yetkilileri olarak özeleştiri yapabilmenin önemine değinen Bakan Çavuşoğlu, özeleştiri yapıldığı zaman eksiklerin giderilmesi için çalışmaların daha kolaylıkla yapılabileceğini söyledi.

Belediyelerin hala bir kısmının otomatik ödemeye bile geçemediğine işaret eden Bakan Nazım Çavuşoğlu, “Sıkıntıların üstesinden gelmek için bizlere çok iş düşüyor. Bunları hep beraber çalışıp başaracağız. Bizden önce bazı şeyleri başaranları örnek alarak eksiklerimizi tamamlayacağız” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, belediyelerin devletin kurumları olduğunu, onları bir düzene sokmanın ise görevleri olduğunu kaydetti.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Çavuşoğlu, 2015 yılında artık el yazması pasaportların dünyanın hiçbir yerinde geçerli olmayacağına dikkat çekerek, bakanlık olarak e - kimlik ve e - pasaport için ihalede olduklarını, 14 Aralık’tan itibaren de uygulamaların başlayacağını vurguladı.