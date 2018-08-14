banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92685
ALTIN
263.689
DOLAR
6.9988
STERLİN
8.7706
EURO
7.9740
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
UYUŞTURUCU TESİRİ ALTINDA KAZA YAPTI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Vaslili tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Güney’e kaçma umutları suya düştü
GÜNEY'E KAÇMA UMUTLARI SUYA DÜŞTÜ
banner282

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

14 Ağustos 2018 Salı 06:21
E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

AMERİKALI ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ 914,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı ve şirketin piyasa değeri 914,7 milyar dolar oldu.
New York borsasında cuma gününü 1.886 dolardan tamamlayan Amazon'un hisse başına değeri, pazartesi günü işlem saatleri içinde yüzde 2,1 primle 1.925 dolara kadar tırmanarak şirket tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü.
İlerleyen saatlerde Amazon'un düşüşe geçen hisse başına değeri 1.896 dolardan kapanarak günü yüzde 0,5 kazançla tamamladı.
Böylece, dünyanın en değerli ikinci şirketi konumunda bulunan Amazon'un piyasa değeri 914,7 milyar dolar oldu ve 1 trilyon dolarlık seviyeye yaklaştı.
CEO'NUN SERVETİNDE 780 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ
Öte yandan, Amazon'un 54 yaşındaki kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un serveti de 780 milyon dolar artışla 155,5 milyar dolara tırmandı.
Bezos, dünyanın en zengin milyarderleri listesinde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
2 Ağustos'ta 1 trilyon dolara ulaşıp dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın piyasa değeri ise pazartesi günü 1,01 trilyon dolar seviyesindeydi.
 

banner288
Son Güncelleme: 14.08.2018 09:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçen yıl bavulla kaçırılan manken şimdi
Geçen yıl bavulla kaçırılan manken şimdi
Mısır ve Yemen'den “Kızıldeniz'in güvenliği için işbirliği“ vurgusu
Mısır ve Yemen'den “Kızıldeniz'in güvenliği için işbirliği“ vurgusu
Kovulan FBI ajanı kendisi için bağış kampanyası başlattı
Kovulan FBI ajanı kendisi için bağış kampanyası başlattı
İtalya'da “göçmen“ tartışması
İtalya'da “göçmen“ tartışması
İsrail yıllardır el koyduğu Filistinlilere ait postaları teslim etti
İsrail yıllardır el koyduğu Filistinlilere ait postaları teslim etti
Hindistan'daki şiddetli yağışların neden olduğu felakette ölü sayısı 16’ya çıktı
Hindistan'daki şiddetli yağışların neden olduğu felakette ölü sayısı 16’ya çıktı
Gambiya'da 79 düzensiz göçmen boğulmaktan kurtarıldı
Gambiya'da 79 düzensiz göçmen boğulmaktan kurtarıldı
Fransa'daki üniversitelerde blokaj eylemlerin zararı 7 milyon avro
Fransa'daki üniversitelerde blokaj eylemlerin zararı 7 milyon avro
Filipinler'de şiddetli yağışlar hayatı felç etti
Filipinler'de şiddetli yağışlar hayatı felç etti
BM'den Suriye uyarısı
BM'den Suriye uyarısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim