“Düzenli Egzersiz Akıl Sağlığına Faydalı”



ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada, haftada üç ila beş kez yapılan 45 dakikalık egzersizin akıl sağlığına faydalı olduğu sonucuna varılırken, daha fazlasının her zaman yararlı olmayabileceği tespit edildi.

Araştırmada 1,2 milyon kişi bir ay süresince fiziksel aktivite düzeylerini bildirdi ve psikolojik durumlarını puanladı.

Bir ay boyunca egzersiz yapanlar, yapmayanlara göre 1,5 daha az "kötü gün" geçirdiklerini belirtti.

En olumlu etkisiyse takım sporları, bisiklet ve aerobiğin yaptığı görüldü.

Çalışmaya göre, insanların yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun ev işleri ya da çocuk bakımı da dahil tüm fiziksel aktiviteler akıl sağılığını geliştiriyor.

