FLAŞ HABER

Tecavüze 9 Yıl!

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Şubat 2017 Pazartesi 15:39

Duterte Vatandaşlarını "Cehenneme" Davet Etti

Duterte Vatandaşlarını 'Cehenneme' Davet Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

FİLİPİNLER DEVLET BAŞKANI DUTERTE: "EĞER SİZ KATOLİKLER CENNETE GİTMEK İSTİYORSANIZ VE İNANIYORSANIZ, PAPAZLARINIZLA PİSKOPOSLARINIZIN YANINDA YER ALIN AMA UYUŞTURUCU SORUNUNA SON VERMEK İSTİYORSANIZ BEN CEHENNEME GİDECEĞİM, SİZ DE BENİMLE GELİN"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Katolik Kilisesi'nin, uyuşturucu ile savaş çerçevesinde yürüttüğü politikalarını eleştirmesi üzerine, bu savaşı sürdüreceğini, bu uğurda cehenneme bile gitmeyi göze aldığını belirterek, halkına "birlikte cehenneme gitme" çağrısında bulundu.

Filipinler Katolik Piskoposlar Konferansı'nda yayımlanan mektupta, Duterte'nin uyuşturucu savaşının fakir bölgelerde "korku krallığı" oluşmasına yol açtığı iddia edildi. Kiliselerdeki vaazlarda mektuptan çıkan mesajın yayıldığı, vaazlarda yüzde 80'i Katolik olan Filipinler halkının 7 ayda 7 bin kişinin öldürülmesine neden sessiz kaldığı sorgulandı.

Duterte ise kilisenin eleştirilere tepki gösterdi. Duterte, Filipinler halkına seslenerek, "Eğer siz Katolikler cennete gitmek istiyorsanız ve inanıyorsanız, papazlarınızla, piskoposlarınızın yanında yer alın ama uyuşturucu sorununa son vermek istiyorsanız ben cehenneme gideceğim, siz de benimle gelin." dedi.

Filipinler'de güçlü halk desteğine sahip Katolik Kilisesi'nin Duterte'nin "savaşı"na karşı ortak bir tutuma sahip olmadığı görülüyor. Bazı papazlar ve piskoposlar Duterte'nin politikalarını yoksul yanlısı olarak görüp devlet başkanını desteklerken, diğerleri başından beri şiddet içerikli politikalara karşı çıkıyor.

Ülkedeki uyuşturucu sorunuyla mücadele çerçevesinde ilgili kişilerin "katledilmesi" gerektiğini savunan Duterte, "Hitler, 3 milyon Yahudi'yi katletti. Filipinler'de 3 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Ben de bunları katletmekten mutlu olacağım. Hitler'in kurbanları masum kişilerdi. Benim hedefimdekiler ise suçlular. Bunlardan kurtulmak, ülkemdeki uyuşturucu sorununa son verecek ve gelecek nesilleri bu beladan kurtaracak." ifadelerini kullanmıştı.

Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları grupları tarafından ciddi eleştiri altında. Bu gruplar hükümeti "insanlığa karşı suç" işlemekle suçluyor.

Filipinler Adalet Bakanı Vitaliano Aguirre ise eleştirilere cevaben, "Savaşımız sadece uyuşturucu baronları, bağımlıları ve uyuşturucu satıcılarına yönelik. Siz bunların insan olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bence değiller." açıklamasında bulundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kolombiya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem Kolombiya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem
İsrail İçişleri Bakanı Deri’nin, Seçim Kampanyasında Kullandığı Bir Videoda Ağlamak İçin Soğan Kullandığı Ortaya Çıktı İsrail İçişleri Bakanı Deri’nin, Seçim Kampanyasında...
Nijerya'da Çobanlar İle Köylüler Arasındaki Çatışmalar Nijerya'da Çobanlar İle Köylüler Arasındaki Çatışmalar
Afrika'da Tarıma Tırtıl İstilası Tehdidi Afrika'da Tarıma Tırtıl İstilası Tehdidi
Çin Yapımı Büyük Yolcu Uçağı İlk Uçuşunu Yapacak Çin Yapımı Büyük Yolcu Uçağı İlk Uçuşunu...
Endonezya'da 4 Bin İşçi Greve Gitti Endonezya'da 4 Bin İşçi Greve Gitti
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Kolombiya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem
Kolombiya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Haberi Oku