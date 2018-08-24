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Duterte'den Çin'e Güney Çin Denizi Uyarısı

PETROL ARAMALARI SAVAŞA YOL AÇABİLİR

Duterte'den Çin'e Güney Çin Denizi Uyarısı

PETROL ARAMALARI SAVAŞA YOL AÇABİLİR

24 Ağustos 2018 Cuma 07:59
Duterte'den Çin'e Güney Çin Denizi Uyarısı


PETROL ARAMALARI SAVAŞA YOL AÇABİLİR
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in Güney Çin Denizi'nde petrol aramasının savaşa neden olabileceğini söyledi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Duterte, Çin'i Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerinden dolayı uyardı.
Çin'in, ülkesinin de hak iddia ettiği Güney Çin Denizi'ndeki adalarda bazı faaliyetlerde bulunduğunu belirten Duterte, Filipinler'in bölgedeki gemilerin hareketlerini uydu üzerinden izleyeceğini kaydetti.
Duterte, Çin'in adalardaki kaynakları sahiplenmeye devam ettiği sürece problemler çıkacağını ve bunun savaşa yol açabileceğini söyledi.
Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.
Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine askeri üs ve tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Bruney ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.
Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
Bölgede kendini savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını öne süren ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) Adası'nda da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.
Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çundao" olarak adlandırılıyor.
 

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Son Güncelleme: 24.08.2018 11:13
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