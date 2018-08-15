banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90761
ALTIN
230.192
DOLAR
6.0622
STERLİN
7.5908
EURO
6.8554
Yine dağyolu yine kaza
YİNE DAĞYOLU YİNE KAZA
Haberimiz üzerine Talat arabayı iade etti…!
HABERİMİZ ÜZERİNE TALAT ARABAYI İADE...
Kasap tutuksuz yargılanacak
KASAP TUTUKSUZ YARGILANACAK
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Duterte'den Çin'e Güney Çin Denizi Eleştirisi

Filipinler Devlet Başkanı RodrigoDuterte, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerindeki hava sahasında hak talep etmesinin "yanlış" olduğunu söyledi.

Duterte'den Çin'e Güney Çin Denizi Eleştirisi

Filipinler Devlet Başkanı RodrigoDuterte, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerindeki hava sahasında hak talep etmesinin "yanlış" olduğunu söyledi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:07
Duterte'den Çin'e Güney Çin Denizi Eleştirisi

Filipinler Devlet Başkanı RodrigoDuterte, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerindeki hava sahasında hak talep etmesinin "yanlış" olduğunu söyledi.
Duterte, başkent Manila'da aralarında ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim'in de olduğu diplomatlara ve iş dünyasından liderlere yaptığı konuşmada, Çin'in, geçen hafta Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalar yakınında devriye gezen Filipinler askeri uçağını uyarmasına tepki gösterdi.
Çin’in, ihtilaflara neden olan sulardaki iddialarını sürdürdüğünden bahseden Duterte, "Umarım Çin tavrını yumuşatır. Çin ile aramızın bozulmasını istemem." dedi.
Pekin yönetiminin, olası çatışmalardan kaçınmak için diğer ülkelere, bu bölgelerden ayrılmalarını söylememesini isteyen Duterte, "İnsan yapımı bir ada inşa edip bu yapay adaların üzerindeki hava sahasının kendinize ait olduğunu söyleyemezsiniz. Bu yanlış çünkü bu sular uluslararası sular olarak görülüyor." ifadesini kullandı.
 Duterte, “zararsız geçiş hakkının güvence altına alındığını ve açık denizlerde seyretmek için herhangi bir izin almaya gerek olmadığını” da sözlerine ekledi.
Filipinler hükümeti, geçen ayın sonunda, Güney Çin Denizi'nde Pekin yönetiminin kontrolündeki ihtilaflı Spartly Takımadaları çevresinde Filipinler ordusuna ait uçak ve gemilere bu yılın başından beri en az 46 telsiz uyarısı yapıldığını belirterek, Çin topraklarına izinsiz yaklaşım uyarısı yapılan söz konusu mesajlar hakkındaki rahatsızlığını Çinli muhataplarına iki kez iletmişti. 
GÜNEY ÇİN DENİZİ SORUNU
Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. 
Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine askeri üs ve tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Bruney ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor. 
Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
Bölgede kendini savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını öne süren ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) adasında da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor. 
Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoangsa ve TruongSa, Çin tarafından ise Şişa ve NanşaÇundao olarak adlandırılıyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 15.08.2018 15:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da Meclis Başkanlığı Seçimi!
Pakistan'da Meclis Başkanlığı Seçimi!
Nijerya'da Trafik Kazası: 10 Ölü!
Nijerya'da Trafik Kazası: 10 Ölü!
İtalya'da Çöken Köprüden Sorumlu Şirket Tepkilerin Odağında!
İtalya'da Çöken Köprüden Sorumlu Şirket Tepkilerin Odağında!
Tacikistan, Afganistan'la Korkul Sınır Kapısını Kapattı!
Tacikistan, Afganistan'la Korkul Sınır Kapısını Kapattı!
İsrail Gazze'nin Tek Ticari Sınır Kapısını “Kısıtlı“ Şekilde Açtı
İsrail Gazze'nin Tek Ticari Sınır Kapısını “Kısıtlı“ Şekilde Açtı
Hindistan 2022'ye Kadar İnsanlı Uzay Seferi Yapmayı Planlıyor...
Hindistan 2022'ye Kadar İnsanlı Uzay Seferi Yapmayı Planlıyor...
“Kilit Düzeyde Bir Müttefikinize Tek Taraflı Yaptırım Yapamazsınız“
“Kilit Düzeyde Bir Müttefikinize Tek Taraflı Yaptırım Yapamazsınız“
Etiyopya'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 2,8 Milyona Ulaştı!
Etiyopya'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 2,8 Milyona Ulaştı!
Çin’de Afrika Domuz Vebası Salgını!
Çin’de Afrika Domuz Vebası Salgını!
Avustralya'da Orman Yangınları!
Avustralya'da Orman Yangınları!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim