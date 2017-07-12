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12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:50

Düşük Yaptığı Bebeğinin Beşiğini Sattıktan 1 Hafta Sonra Bakın Ne Oldu!

Düşük Yaptığı Bebeğinin Beşiğini Sattıktan 1 Hafta Sonra Bakın Ne Oldu!
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Düşük Yaptığı Bebeğinin Beşiğini Sattıktan 1 Hafta Sonra Kakın Ne Oldu!
Valerie Watts 9 aylık hamileydi. Doğumuna birkaç gün kala yapılan tetkiklerde bebeğin anne karnında hayatını kaybettiği öğrenildi. Valerie, bebeğinin beşiğini de sattı. Ancak onu büyük bir sürpriz bekliyordu.

Anne adayı, bebeğinin odasını çoktan hazırlamıştı. Gözyaşları içinde bebeğinin oyuncaklarını ve kıyafetlerini topladı.

Valerie, bebeğinin beşiğini de sattı. Ancak onu büyük bir sürpriz bekliyordu.

İşte internette hızla yayılan o haber.

Valerie Watts, Fox9’a “Düşük yapmadan önce bebeğimin hareket etmediğini hissediyordum” dedi.

Trajik olayın ardından Noah bir yıl bekledi. Cesaretini topladı ve bebeğinin eşyalarını satmaya karar verdi. Eşyaları arasında bir de beşik vardı.

Gerald ismindeki yaşlı bir adam beşiği satın almak istediğini söyledi. Gerald, hobi olarak ahşap eşyaları topluyor ve bunlardan farklı şeyler yapıyordu. Ancak Valerie’nin beşiği satmak istediğinden emin olamadı.

Gerald, Fox9’a “Sanki satmak istemiyor gibiydi. Ama en son satmaya karar verdi” dedi.

Gerald, Valerie’nin neden toplu halde bebek eşyaları sattığına başta anlam veremdi. Bebeğinin büyümüş olabileceğini düşünerek fazla da düşünmedi.

Gerald beşiği satın almadan önceki gün eşi de beşiğin fiyatını sormuş. Valerie ona beşiği neden sattığından bahsetmiş.

Gerald eve gittiğinde eşi, Valerie’nin beşiği neden sattığını ona anlatmış. Gerald o zaman Valerie’nin beşiği satmakta neden bu kadar kararsız olduğuna anlam vermiş.

Valerie için son derece değerli olan bu beşiği Gerald, ölü doğan bebeği Noah’ın anısına farklı bir şeye dönüştürmeye karar vermiş.

Bir hafta sonra Gerald, Valerie’ye bir hediye getirmiş. Gerald, beşiği bir mobilyaya dönüştürmeyi başarmış.

Valerie, hediyeyi görünce gözyaşlarına boğulmuş.

Fox9’a “Böyle insanlar olması ne güzel” dedi.


 
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