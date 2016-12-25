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25 Aralık 2016 Pazar 09:02

Düşen Rus Uçağındaki Yolcular İçin Arama Ve Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Düşen Rus Uçağındaki Yolcular İçin Arama Ve Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
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SAVUNMA BAKANLIĞI, UÇAKTAKİLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

LİSTEDE, KIZIL ORDU KOROSU’NDAN 64 MÜZİSYENİN İSMİ DE VAR

 Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de düşen Tu-154 tipi Rus uçağında bulunan 92 kişinin isim listesini açıkladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan listeye göre, uçakta sekizi mürettebat 92 kişi bulunuyordu.

Listede, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkisinin ismi yer aldı.

Uçağın düştüğü bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda gemi ve helikopter katılıyor.

Öte yandan Rus basınında yer alan haberlere göre, Karadeniz'de en az bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi yer aldı.

MOSKOVA'DAN HAVALANAN UÇAĞIN SURİYE'YE GİTMESİ PLANLANIYORDU

Moskova'dan havalanan Tupolev Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu. Tu-154 tipi uçak Soçi'den havalandıktan kısa bir süre sonra Karadeniz'e düşmüştü.

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