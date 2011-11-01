STAR TV'nin satışı sonrasında Star Haber merkezinde deyim yerindeyse deprem yaşandı.. Birçok meslektaşımız işsiz kaldı.. Haberin, araştırmacı gazeteciğilin öncü ismi Uğur Dündar da Doğan Grubu ile yollarını ayırdı.. TNT'ye gideceği söylense de bu iddia birinci ağızdan, yani Uğur Dündar tarafından doğrulanmadı.. O iddialara bugün bir yenisi eklendi.. İddianın adresi odatv.com..



Önümüzde yerel seçimler var.. Siteye göre CHP İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı için kolları şimdiden sıvamış durumda.. Adayını da bulmuş. İddiaya göre o aday Uğur Dündar..



İşte oda tv.com'da yer alan haber ve ayrıntıları:



"Dürüstlük anketlerinden hep birinci çıktı...



Hakikilik onunla özdeşleştirildi...

Yoksulun, garibanın, mazlumun yanında yer aldı...



Rüşvetçinin, yalancının, hırsızın, dolandırıcının yakasına yapıştı.



Adaletten şaşmadı.

Adı bir küçük pisliğe bulaşmadı/bulaştırılamadı.

Milyonların sevgilisi oldu.

Tanıdınız siz onu:



UĞUR DÜNDAR!...



Gerçeği herkes biliyor: Uğur Dündar yine, artık TV ekranlarında yok, sır değil.



Ama hayatın-tarihin inanılmaz sürprizleri vardır. Şimdi: “AKP'nin hediyesini” CHP değerlendirip, Uğur Dündar'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı yapsa ve kazansalar; ne olur? "



Odatv'nin bu iddialarının ne derece doğru çıkacağı ise tartışmalı...